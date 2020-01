USA võimud vahistasid Hiina spionaaži asjus tuntud Harvardi keemiku

60-aastase Lieberi näol on tegu tunnustatud keemiku ja nanotehnoloogia pioneeriga. Neljapäeval tuleb tal aga Bostonis kohtu ette astuda süüdistatuna selles, et ta olevat valetanud USA kaitseministeeriumile ja USA riiklikule terviseinstituudile suhete kohta Hiina ülikoolidega, kirjutab Times.

Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni viieaastane vanglakaristus.

Süüdistuse kohaselt olevat Lieber saanud iga kuu 50 000 dollarit Wuhani tehnikaülikoolilt ning töötanudHiina nn tuhande talendi plaani heaks "strateegilise teadlasena".

Föderaalse Juurdlusbüroo ametnik Robert Plumb selgitas kohtudokumendis, et selle Pekingi initsiatiivi näol kutsutakse USA akadeemikuid üles edastama oma teadmisi ja töötulemusi Hiinale. Ametniku sõnul on sellised talendiprogrammid olnud vahend, mille kaudu tasustatakse inimesi selle eest, et nad varastavad piiratud kasutusega teadus- ja majandusinformatsiooni ning hoiavad kõrvale ekspordikontrollist.

Eraldi kohtuasi puudutab Hiinast pärit 30-aastast tudengit Zaosong Zhengi, keda süüdistatakse Harvardi meditsiinikoolist uurimismaterjalide varastamises. Tagasi Hiinasse lendamise eel oli tudeng need materjalid oma soki sisse peitnud. Nüüd on talle esitatud süüdistus salakaubaveos ning teda võib oodata kuni 10-aastane vabadusekaotus.

Lisaks on esitatud viisataotluses valetamise süüdistus 29-aastasele Yanqing Yele, kes õppis varem Bostoni ülikooli füüsika-, keemia ja biomeditsiini teaduskonnas ning kes väidetavalt viibib hetkel juba Hiinas. Valetamine olevat seisnenud selles, et ta jättis viisataotluses mainimata, et ta on tegelikult Hiina armee leitnant.

Lieberi vahistamine mõjus USA teaduskogukonnale šokeerivalt. USA seaduste kohaselt pole akadeemikutel keelatud vastu võtta välismaist rahastust, kuid need akadeemikud, kes saavad toetusraha USA valitsuselt, peavad andma teada kõikidest välismaistest lepingutest ja sidemetest. Lieberi labor oli alates 2008. aastast saanud Pentagoni kaudu rohkem kui 15 miljonit dollarit ning nüüd on selgunud, et juba 2011. aastal allkirjastas ta Wuhani tehnikaülikooliga leppe, mille kohaselt saab temast "strateegiline teadlane".