Tallinna ühistranspordis oli mullu 80 kukkumisega seotud õnnetust

Linnavolikogu Reformierakonna saadikud Liis Klaar ja Kristen Michal esitasid linnapea Mihhail Kõlvartile (Keskerakond) arupärimise, mis puudutas ühistranspordis mullu toimunud kukkumisi ning kaebusi seoses trammi-, trolli- ja bussijuhtide sõidustiiliga.

Kõlvart vastas, et Tallinna ühistranspordis tehti 2019. aastal kokku 142,4 miljonit sõitu ja kukkumisega seotud vahejuhtumeid registreeriti kokku 80 korral.

Tallinna Linnatranspordi AS-ile (TLT) laekus mullu 164 teadet, mis olid seotud trammi-, trolli- või bussijuhtide sõidustiiliga. Kokku toimus mullu bussidega 2 457 992 veootsa, trollidega 268 727 veootsa ja trammidega 305 363 veootsa.

Kõlvart leiab, et Tallinna ühistransport on täna tervikuna turvaline, kuid kindlasti suurendab turvalisust veelgi uus veerem, mille soetamine on Tallinna üheks prioriteediks. Linnapea sõnul tehakse meedias ja ühissõidukites regulaarselt teavitusi, et juhtida tähelepanu vajadusele hoida ennast ühistranspordis sõidu ajal kinni ning abistada vajadusel vanureid ja puuetega isikuid.

Linnavolinik murdis ise mitu luud

Pöördumise esitanud Liis Klaar tõi ka oma isiklikust õnnetust kogemusest välja, et sõitis mullu 5. detsembril Kadiorust trammiga Hobujaama peatusesse. Kui ta valideeris oma ühiskaarti, hakkas tramm sõitma ja naine kukkus.

"Tramm tegi äkilise nõksatuse ja ma olin siruli maas, kübar ühel pool, käekott teisel pool ja mina keskel. Trammijuht peatas trammi ja tuli küsima, kas kiirabi on vaja. Vastasin eitavalt, sest alguses ma ei tundnud midagi. Seejärel tuli trammijuht mingisuguse blanketiga ja soovis, et ma kirjutaksin alla, et minul mingeid pretensioone pole. Sellest keeldusin, sest polnud veel aru saanud, kas midagi oli vigastatud või ei," selgitas Klaar.

Ta lisas, et trammi Hobujaama peatusesse jõudes ta enam pingilt tõusta ei jõudnud ning talle kutsuti kiirabi. Senikaua trammiliiklus seiskus. Naine viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse (ITK), kus tal diagnoositi lülisamba nimmeosa ja vaagnaluu hulgimurd. Klaar oli üheksa päeva haiglaravil.

Klaar märgib, et kogu see vaev ja valu oleks võinud olemata olla, kui esiteks poleks valideerimissüsteemi, mille vajadusest tema sõnul keegi aru ei saa. Teiseks toob ta välja nn retrotrammid, kus on puupingid trammi külgedel ja kus puuduvad kinnihoidmiseks käigu keskel postid, mistõttu on lihtne kukkuda. Kolmandaks häiris volinikku see, et viga saanud inimesele pannakse kohe nina alla paber, kus ta peab kinnitama, et tal pretensioone pole.