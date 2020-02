EKRE Tallinna linnavolikogu saadikud Mart Kallas ja Kairet Remmak-Grassmann esitasid linnapeale arupärimise, kus kirjutasid, et inimesed kurdavad Tallinna ühistranspordi räpasuse, täpsemalt räpaste inimeste üle trammides.

"Kodutud, kelle hügieen on puudulik, määrivad istmeid ja levitavad lehka, mis hakkavad teistele reisijatele külge. Eriti probleemseks on hinnatud trammiliine 1,2 ja 4. Kas ja mida on siiani ette võetud, et eemaldada ebapiisava hügieeniga inimesi ühistranspordist?" küsisid linnavolinikud.

Linnapea Mihhail Kõlvart tunnistas kirjalikus vastuses, et tõepoolest võib ühistranspordis tekitada ligimestes ebameeldivust või probleeme nii puuduliku hügieeniga kui ka joobes inimesed.

"Kuid me ei tohiks kunagi unustada, et ka nemad on meie ühiskonna liikmed ning sõltumata inimese sotsiaalsest taustast, on ka temal õigus väärikale ja võrdsele kohtlemisele. Eesmärk ei ole mitte kedagi, veel vähem nõrgemaid, ühiskonnast eemaldada, vaid nende resotsialiseerumine ühiskonda," vastas Kõlvart.

Linnapea sõnul on Tallinna Linnatranspordi AS andnud oma ühissõidukijuhtidele soovitused ja täpsemad juhised, kuidas sellises olukorras tegutseda. Samas tuleb arvestada asjaoluga, et alati ei ole ühissõidukijuhil võimalik tahavaatepeeglite abil hinnata, kas ühissõidukis viibib või sinna on sisenenud puuduliku hügieenija ja/või joobes inimene, sest uutel trammidel on pikkust 31 meetrit.

Kõlvart märkis, et päevasel ajal on kodututel võimalik kasutada päevakeskuse teenuseid, sealhulgas end seal ka pesta ning saada ka hooajaliselt sobivaid riideesemeid ja jalanõusid.

"Terviseprobleemidega kodututele, kes vajavad ajutiselt majutust, hooldust ja meditsiinilist abi, osutatakse varjupaigateenust ööepäevaringselt," selgitas Kõlvart ja lisas, et kodutute öömaja päeval avatuna hoidmine pole tema hinnangul siiski otstarbekas.