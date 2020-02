Vene ohvitser saadeti erru, sest purjutades sõimas ta Putini portreepilti

Sündmused said alguse 2019. aasta juunis Süürias Venemaale kuuluvas Tartusi mereväebaasis, kui allveelaeval teeniv kaptenleitnant Oleg Lavrentšuk koos viie teise ohvitseriga alkoholi pruukis. Joomapidu sai alguse pärast seda, kui Lavrentšuk oli saanud teada, et tema teenistusaega Süürias on pikendatud, kirjutas Kommersant.

Kohtudokumentide kohaselt olevat kaptenleitnant Lavrentšuk joomingu käigus kasutanud roppu sõnavara kõrgete sõjaväelaste ja Venemaa relvajõudude kõrgeima ülemjuhataja aadressil.

Lavrentšuk pääses esialgu hoiatusega, kuid hiljem otsustati ta siiski ebaväärika käitumise tõttu erru saata.

Ohvitser, kes oli Vene mereväes teeninud 17 aastat ning kellel oli jäänud teenida veel 2,5 aastat, vaidlustas erru saatmise otsuse kohtus. Vähemalt kahel korral on sõjaväekohtud tema kaebuse juba tagasi lükanud.

Lavrentšuki advokaatide sõnul ei võtnud merevägi otsust tehes arvesse tema senist teenistust ja seda, et ta pole varem kordagi distsipliini rikkunud. Samuti rõhutavad advokaadid, et Lavrentšuk ja tema kaaslased pruukisid alkoholi vabal ajal ning juhtunu tõttu ei kannatanud kuidagi nende üksuse lahinguvalmidus.