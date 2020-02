Teise pensionisamba kaotamise pakkus välja Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, kes enne riigikogu valimisi ütles, et esmalt tuleks teine sammas muuta vabatahtlikuks ning seejärel sootuks kaotada. 29. jaanuaril vastu võetud pensionireformi seaduses teise samba kaotamisest siiski juttu ei ole.

Pensionireformi seadusega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.



President Kersti Kaljulaid jättis seaduse eelmisel reedel välja kuulutamata ja saatis riigikogule tagasi. Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles samal päeval, et presidendi veto polnud üllatav, kuna ta oli üks praeguse pensionisüsteemi autoreid.



Marko Pomerantsi sõnul võib vaielda, kas president tegi poliitikat või ta tegi tööd, mida ta peabki tegema.



"Mina ütlen, et president kasutas pensionireformi seaduse puhul oma seaduslikku õigust," ütles Pomerants ERR-ile.



"Ma ei oleks kunagi hääletanud selle lahenduse poolt, mis oleks ära kaotanud teise samba. Ma saan aktsepteerida seda, et teine sammas on vabatahtlik. Ja ma olen öelnud kõikidele ajakirjanikele, kes on seda küsinud, et ma ise kavatsen jääda teise samba osanikuks, täpselt samuti, nagu ma täna olen," lausus Pomerants.



Küsimusele, kas Isamaa läks pensionireformiga õiget teed, vastas Pomerants, et iga erakond on oma juhi nägu.



"Poliitiline küsimus võib olla selles, et mis on tähtsam: kas see, et sa viid oma poliitilise lubaduse ellu seetõttu, et usud sellesse, arvad, et see on hea või võtad selle poliitilise lubaduse ette seepärast, et sa loodad, et see populistlikult tõstab sinu reitingut. Ma arvan, kui me räägime Helir-Valdor Seederist, siis see esimene on ilmselt mingisuguses variandis teostumas. Mida ta arvas või lootis selles teises osas, et kuidas see mõjutab Isamaa edu Eesti poliitikamaastikul, siis tuleks kasutada seda metoodikat, mida mina alati kasutan, pöörduda algallika poole," kommenteeris Pomerants.

Ta rääkis, et toetab reformi puhul seda, et on olemas vabatahtlikkuse võimalus. "Teine pool on see, et mina samamoodi arvan, et osade isikute puhul võib see lõppeda mitte väga nii-öelda nende lootuste realiseerimisega, mis nad panevad selle raha väljavõtmisesse," lausus Pomerants.



Pomerants tsiteeris teisipäeval ETV saates "Esimene stuudio" rääkinud vandeadvokaati Paul Kerest, kes ütles, et lõpuks ongi alati olemas viimane variant, et riik tagab kõige elementaarsema vaesusabi, kui keegi on mingeid valesid otsuseid teinud või muidu on ebaõnn elus tabanud.

"Eks ta nii olegi," lisas Pomerants.