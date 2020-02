Müncheni julgeolekukonverentsil on jäänud kõlama Euroopa ja USA erimeelsused, ütles Münchenis viibiv Postimehe välisuudistetoimetuse juhataja Evelyn Kaldoja ERR-ile.

Kaldoja märkis, et kuigi erinevatel teemadel on tehtud huvitavaid avaldusi, siis on kõlama jäänud Euroopa ja USA erinevad nägemused.

"Näiteks Saksamaa kaitseminister Annegret Kramp-Karrenbauer selgitas korduvalt, miks sakslased ei osale ameeriklaste juhitaval missioonil Hormuzi väinas. Prantsusmaa president Emmanuel Macron esines eestlaste vaatenurgast suhteliselt šokeeriva jutuga, kuidas Euroopa peaks olema sellepärast eraldi tugeva kaitsepoliitikaga, et ameeriklased meid n-ö kardaksid ja tõsiselt võtaksid, ja kutsus korduvalt ajama ameeriklastest erinevat ehk leplikumat Vene-poliitikat," selgitas ajakirjanik.

"Halb öelda, aga siin on jäänud rohkem kõlama erinevaid erimeelsusi," lisas ta.

Kaldoja rääkis, et kuigi NATO-s saavad liitlased koostööd tehtud, siis vaatenurga erinevused torkavad silma. Ta tõdes, et samas on erinevaid visioone alati olnud.