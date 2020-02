President Kersti Kaljulaid ütles Müncheni julgeolekukonverentsil, et USA plaan eraldada Kolme mere algatuse projektidesse miljard dollarit näitab riigi tugevat uskus meie regiooni majandusse.

Kaljulaidi sõnul soovib Eesti muuta Kolme mere algatuse praktilisemaks.

"Eesti eesmärk on lisada sel suvel toimuvale Kolme mere tippkohtumisele praktilisemaid aspekte, sealhulgas arutada täpsemalt läbi uue Kolme mere algatuse fondi eesmärgid ja rahastusmudel," rääkis president.

"Täna ütles USA välisminister Michael Pompeo Münchenis välja, et Ühendriikidel on plaanis suunata Kolme mere projektidesse üks miljard dollarit, mis näitab nende tugevat usku meie regiooni majandusse," lisas Kaljulaid Müncheni julgeolekukonverentsil toimunud Kolme mere algatuse ümarlaual, kus ta esines koos koos USA energiaministri Dan Brouillette'iga.

Kaljulaid tõi välja, et Kolme mere maad moodustavad kolmandiku Euroopa Liidu territooriumist ja nendes riikides elab kokku 105 miljonit inimest, kuid samas on nende riikide SKP kokku vähem kui viiendik Euroopa Liidu omast.

"Seetõttu on oluline leida võimalusi tuua nende riikide infrastruktuuridesse, energia- ja digivaldkonda rohkem investeeringuid ning seeläbi arendada ka Euroopa riikide vahelist koostööd arendada," lisas riigipea.

"Aga selleks, et saaksime teha head koostööd taristu- ja energiaküsimustes, tuleb meil pöörata rohkem tähelepanu ka digitaliseerimisele ning targale ühenduvusele. Suve algul Tallinnas toimuva Kolme mere algatuse tippkohtumise üks eesmärk on ka seada kõrgemad sihid riikide digikoostööle ja digikirjaoskuse arendamisele," ütles Kaljulaid.

Eestis toimuva tippkohtumiseni on jäänud neli kuud ning selle eesmärk on luua ühtne arusaam algatuse sihtidest ning otsustada, kuidas liigutakse edasi. Kolme mere algatus toob kokku 12 Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki: Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja Saksamaa.

Kolme mere eesmärk on edendada koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digitaalsektorite taristute arendamiseks ning seeläbi panustatakse ka Euroopa Liidu majanduse, ühtekuuluvuse ning julgeoleku suurendamisse.

Kaljulaid esines laupäeval Müncheni julgeolekukonveretsil ka Ukraina tulevikku puudutaval arutelul, modereeris tehisintellekti teemalist arutelu ning Kuveidi peaministri šeik Sabah Khalid Al-Hamad Al-Sabahiga. Plaanis on veel osaleda Baieri liidumaa peaministri riigiõhtusöögil, kohtuda Kasahstani presidendi Kassõm-Žomart Tokajeviga ja Põhja-Makedoonia presidendi Stevo Pendarovskiga ning anda intervjuusid välis- ja kodumaistele ajakirjanikele.