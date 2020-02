Macron: Venemaa püüab Lääne demokraatiaid destabiliseerida

"Ma arvan, et Venemaa jätkab katseid destabiliseerida, seda kas eraõiguslike tegijate, otse oma agentuuride või variisikute kaudu," ütles Macron Müncheni julgeolekukonverentsil, lisades, et Moskva on selles valdkonnas äärmiselt agressiivne.

Macroni sõnul peab Euroopa pikemas plaanis Venemaaga suhteid parandama.

Prantsuse president ütles, et ta ei tee ettepanekut sanktsioonid tühistada, kuigi need ei ole Venemaa käitumisest midagi muutnud.

Tema sõnul oleks usaldusväärne moodus Venemaaga suhtelemiseks selline, et "me nõuame, me ei tagane oma põhimõtetest külmutatud konfliktide asjus, aga me taastame strateegilise dialoogi, mis võtab muidugi aega".

Euroopa Liidu ja Moskva suhetes tekkis kriis 2014. aastal, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja asus toetama Ida-Ukaina separatistide võitlust. Nii EL kui USA on kehtestanud Venemaale arvukalt sanktsioone.

Venemaaga kaubandussuhetes Prantsuse firmad püüavad mõjutada Macroni suhteid parandama ja majandussanktsioone leevendama.

Macron ütles hiljuti Poolas käies, et "on suur viga distantseerida end sellest Euroopa osast, mille suhtes me end mugavalt ei tunne".

Laupäeval leidis ta, et viimaste aastate tulemuseks on "täiesti ebaefektiivne süsteem". "See tähendab sanktsioone, mis ei ole Venemaal midagi muutnud - ma ei tee ettepanekut need kõik tühistada, ma lihtsalt nendin seda."

"Me peame pikemas plaanis Venemaaga taas suhtlema hakkama, aga rõhutama ka tema vastutust oma rollis ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena. Ta ei saa olla kogu aeg liige, kes blokeerib kõiki nõukogu samme."

Macron tõdes, et ilmselt jätkab Venemaa ka edaspidi destabiliseerivat rolli asjades nagu teiste riikide valimiskamaaniad.

"Ma ei usu imedesse, ma usun poliitikasse, fakti, et inimtahe võib asju muuta, kui me anname endale selleks vahendid," rõhutas Macron.

Prantsuse president: Lääs nõrgeneb

Prantsuse president Emmanuel Macron hoiatas laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil Lääne nõrgenemise eest ja vaidles vastu USA väisministrile Mike Pompeole, kes püüdis kinnitada, et transatlantilised sidemed ei ole katkemas.

"Lääs on nõrgenemas," ütles Macron. "Ameerikas on poliitika, see ei alanud selle valitsusega, vaid juba mitme aasta eest, mis sisladab teatud taandumist või mõtestab ümber oma suhteid Euroopaga."

Pompeo kinnitas Münchenis, et kuuldused transatlantilise sideme katkemisest on liialdatud. "Lääs võidab ja me võidame üheskoos," ütles ta.

Macron ei ole rahul Saksamaa panusega EL-i reformimisse

Prantsusmaa ootab kannatamatult Saksamaa vastust oma algatusele Brexiti-järgse Euroopa Liidu tugevdamiseks, ütles president Emmanuel Macron laupäeval.

Macronilt päriti Müncheni julgeolekukonverentsil, kas teda frustreerib kantsler Angela Merkeli vaikus reformiettepanekute peale.

"Ma ei ole frustreeritud, ma olen kannatamatu," vastas Macron.

"Me oleme alati pidanud teineteise vastuseid ootama," sõnas ta. "Eelolevatel aastatel on kõige tähtsam minna Euroopa tasandil suveräänsuse küsimistega palju kiiremini edasi."

Prantsusmaa on valmis uued riigid EL-i liitumiskõnelustele laskma

Prantsuse president Emmanuel Macron vihjas laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil, et Pariis on valmis laskma Euroopa Liidul alustada liitumiskõnelusi Albaania ja Põhja-Makedooniaga.

Ta lisas aga, et suhtub EL-i laienemisse kui sellisesse endiselt reservatsioonidega.

Albaania ja Põhja-Makedoonia pidanuks alustama liitumiskõnelusi eelmisel aastal, kuid Macron oli üks, kes oktoobris protsessi tõkestas. Ta hoiatas, et teeb seda ka edaspidi, kui EL uute liikmete vastuvõtmist ei reformi.

Münchenis ütles Macron, et see tingimus on nüüd täidetud. Järgmine samm on Euroopa Komisjoni märtsikuine raport, mis peab näitama liituda soovivate riikide edusamme.

"Kui tulemused on positiivsed ja usaldus loodud, peaksime me olema valmis pärast seda läbirääkimisi alustama," sõnas ta.

Macron kinnitas, et jagab strateegilist eesmärki Lääne-Balkani riigid "Euroopasse ankurdada", kuid tema arvates on küsitav, kas tõenäoliselt aastaid kestvate liitumiskõneluste alustamine on selleks õige viis.

Macron rõhutas investeeringute tähtsust.

"Meil, eurooplastel on see probleem, et me mõtleme naabrusele ainult laienemise kaudu," ütles ta. "27-ga see ei toimi. Me liigume liiga aeglaselt, meil on igal pool üksmeelse otsuse reeglid, me oleme liiga rasked. Kas te arvate, et see toimib, kui meid on 30, 32 või 33?"