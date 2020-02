Diplomaat: Trump ähvardab blokeerida Huawei tõttu luureandmeid

USA suursaadik Saksamaal ütles pühapäeval, et president Donald Trump ähvardas blokeerida luureandmete jagamise riikidega, kes ajavad äri Hiina tehnoloogiahiiu Huaweiga.

Washington on survestanud oma liitlasi keelama Huaweil osalemast järgmise põlvkonna 5G mobiilivõrgu väljaarendamisel, nimetades seda julgeolekuriskiks.

Saadik Richard Grenelli sõnul oli Trump temalt nõudnud, et ta teeks üheselt selgeks, et iga riik, kes otsustab kasutada seda ebausaldusväärset 5G müüjat, "seab ohtu meie võime jagada luureandmeid ja teavet kõrgeimal tasemel".

Grenell kirjutas Twitteris, et president helistas talle pühapäeval Air Force One pardalt, et seda sõnumit edastada.

Ühendriikide võtmeliitlased Euroopas Suurbritannia ja Prantsusmaa on öelnud, et ei kavatse keelata Huaweil 5G võrkude rajamisel osalemast, kuid kehtestavad teatud piirangud. Avalikult on USA reageerinud vaoshoitult, kuid Trump oli väidetavalt Londoni peale marus.

USA välisminister Mike Pompeo nimetas laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil Huaweid Hiina luure Trooja hobuseks.

Kaitseminister Mark Esper aga hoiatas, et kui liitlased ei mõista Hiina telekomihiiuga seotud riske, võib see ohustada "ajaloo edukaimat sõjalist liitu - NATO-t" ennast.

Ettevõte on USA süüdistused kategooriliselt tagasi lükanud ja Peking on nimetanud Huawei kohtlemist majanduslikuks kiusamiseks.

USA esitas neljapäeval Huawei vastu uued süüdistused, mille kohaselt varastas Hiina firma ärisaladusi Ühendriikide mobiilioperaatorilt T-Mobile.