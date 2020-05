Hiina spioonid on sihikule võtnud Belgia bioloogilise sõja ja vaktsiinide eksperdid, usub Belgia vastuluure. Samuti on Hiina luure sihtmärgiks Belgias tegutsev Briti farmaatsiahiiglane ja vaktsiinide tootja GlaxoSmithKline (GSK) ning Belgia kõrgtehnoloogiaettevõtted.

"See ala [bioloogilised relvad ja vaktsiinid] pakub Hiina luureteenistustele suurt huvi. Seda nii kaitse-eesmärgil, kuna Hiina on oma ülerahvastatuse tõttu epideemiatest väga ohustatud, aga ka ründe-eesmärgil, mida näitab see, et Hiina on uurinud Ebolat kui ründevektorit," öeldakse Belgia sisejulgeolekuteenistuse Veiligheid van de Staat (VSSE) 2010-2016 koostatud raportites, millega EUobserveri ajakirjanik tutvuda sai.

EUobserver näitab oma pikemas ülevaates, kuidas Hiina teadlased, keda võib pidada seotuks sealse sõjaväeluurega, on leidnud võimaluse pääseda Belgia juhtivate bioloogilise sõjapidamise ning viiruse-ekspertide juurde ning sealsetesse biotehnoloogia firmadesse.

Ehkki biorelvad keelati juba 1975. aasta bioloogiliste relvade konventsiooniga, teevad paljud riigid bioloogilise sõjategevuse alaseid uuringuid lisaks viroloogia ja epidemioloogia meditsiinilistele uuringutele. "Vaktsiinid on esimene kaitseliin [võimalikus] bioloogilises konfliktis," ütles Belgia julgeolekuallikas EUobserverile.

Samas on läbimurded vaktsiinide alal arusaadavalt ka kulla-auguks riikidele ja ettevõtetetele kriisiolukordades.

VSSE hoiatas juba 10 aastat tagasi

Hiina spioonid olid sihikule võtnud Belgia sõjaväe endise biorelvade inspektori Martin Zizi, kes oli 2010. aastal Brüsseli Vaba Ülikooli (VUB) teadusprofessor, teatas VSSE sama aasta veebruari aruandes. Ta oli märkimisväärselt sõbralik suhe ühe Hiina naisteadlasega, kes oli varem Hiina armees sõjaväearst, märkis VSSE ning "ta võib pidada liiga tihedaid sidemeid oma riigi ja eriti oma endise tööandjaga", lisati samas.

"Ta oli ilmselgelt MSS-iga seotud," ütles Belgia julgeolekuallikas EUobserverile, viidates Hiina riigi julgeolekuministeeriumile (MSS).

Hiina oli tähelepanu pööranud ka teise Belgia bioloogilise sõja asjatundja Jean-Luc Gala vastu, selgus VSSE aruannetest. Gala juhtis Belgia sõjaväe ja erasektori ühisettevõtet Center of Technologies Moléculaires Appliquées (CTMA), mis tegeleb biorelvade uurimisega. Ta on praegu pensionil kolonel, kes läks kuus aastat tagasi Aafrikas Ebolaga võitlemise Euroopa Liidu kaasrahastatud missioonile.

Gala kasutas CTMA-s väljatöötatud mobiilseid laboreid ja veetis osa ajast Guinea äärealadel Avigani testimisel, teatas VSSE 2014. aasta dokumendis, viidates Jaapani viirusevastasele ravimile, mida praegu uuritakse koronaviiruse vastases võitluses. Belgia eriteenistus kirjeldas CTMA-d kui oma ajast ees olevat bioterrorismi asjatundjat.

Hiinlased Belgia ülikoolide juures

CTMA tegutseb Louvain-la-Neuve'i katoliikliku ülikooli (UCL) linnakus Belgia keskosas. Kuid paar aastat tagasi märkas Belgia vastuluure, et kaks kahtlast Hiina asutust on avanud kontorid sama hoone teisel korrusel, kus asuvad Belgia biorelvade instituudi üksused.

Louvaini katoliikliku ülikooli raamatukogu Autor/allikas: EWikimedia Common

Esimene neist oli Pekingi ZGC teaduspark, mis lõpetas tegevuse 2018. aastal ja oli vastavalt Belgia riigipangas tehtud avaldustele spetsialiseerimata hulgimüügiettevõte. Teine, Shenzheni Euroopa kontor, on Hiina regionaalarengu agentuuri filiaal ja tegutseb endiselt samal UCL-aadressil. Üks selle hiinlasest juhte sattus kahtluse alla, kuna ta oli olnud viis aastat pärast Belgiasse saabumist ilma silmnähtava tegevuseta, märkis VSSE 2016. aasta juuli aruandes. "Ilmselt MSS," ütles Belgia julgeolekuallikas EUobserverile.

Kui neid kahte asutust võis pidada Hiina luure kattevarjuks, siis veel suurem Trooja hobune ehitati otse UCL-i linnaku kõrvale. Hiina Belgia tehnoloogiakeskus (CBTC) on Hiina rahastatav teaduspark Louvain-la-Neuve'is. Belgia Valloonia piirkonna arenguagentuuri l'Awex andmetel tegutseb selles juba 23 Hiina ja Belgia bioteaduste, IT ja kõrgtehnoloogia valdkonna ettevõtet.

CBTC rajamises lepiti kokku, kui 2014. aastal külastas Belgiat Hiina president Xi Jinping. L'Awexi andmeil on selle investeeringute koguväärtus on üle 700 miljoni euro ja see tõi Vallooniasse ligi 800 töökohta. Kuid Xi kingitus "hõlmab väga suurt majandusliku spionaaži ohtu ülikooli [UCL] ... ning ka paljude ümbritsevate tehnoloogiaettevõtete vastu", teatas VSSE 2014. aasta jaanuari aruandes, mida EUobserver vahendas.

Louvain-la-Neuve linnakese keskväljask, vasakul kino, keskel ülikooli Aula Magna, paremal usuteaduskonna hoone Autor/allikas: EWikimedia Common

Ja isegi kui CBTC ise polnud Hiina luure eesliin, võiks MSS seda tulevikus kasutada tagauksena, hoiatas VSSE. CBTC on "luureagentide tulevane platsdarm, kelle ülesandeks saab spioneerida arvukate kõrgtehnoloogiaettevõtete järel, mis asuvad UCL-i lähedal või ka ülikoolis," teatas VSSE 2014. aasta veebruari dokumendis.

CBTC rajamine sinna, mis on "Valloonia üks arenenumaid piirkondi, ähvardab tulevikus tekitada majandusliku spionaaži probleeme", hoiatas VSSE uuesti 2016. aasta septembri aruandes. "Sadakond Hiina kodanikku, kes sinna tulevad või sealt läbi käivad, ei läbi mitte mingit turvakontrolli," ütles Belgia julgeolekuallikas.

Belgia jälgib ka GlaxoSmithKline ümber toimuvat

Belgia siseluure on olnud ühenduses ka Briti ettevõtte GlaxoSmithKline (GSK) Biologicalsi Belgias tegutseva haruga vähemalt 2010. aastast saadik, selgub GSK IT-ametniku ja VSSE selle aasta veebipõhise kirjavahetuse andmetest.

GSK juhid on käinud Londonist Belgias, et kuulata VSSE ülevaateid Hiina ohust, sai EUobserver teada. "GSK on [Hiina] peamine sihtmärk," rääkis Belgia julgeolekuallikas veebisaidile. "Selle uus koostöö Sanofiga muudab selle veelgi väärtuslikumaks," lisas allikas, viidates hiljutisele GSK ühisettevõtmisele Prantsuse ravimifirmaga, et proovida luua koroonaviiruse vaktsiin.

Eelmise aasta oktoobris kuulutas aga Belgia soovimatuks isikuks Hiina rahvusvaheliste suhete professori Xinning Songi, kes oli Brüsselis tegutseva Konfutsiuse instituudi direktor. Ta oli töötanud VUB-is ja elanud kümme aastat Belgias, luues laia ühiskondliku suhtlusringi ja kasutades seda Hiina kasuks luuramiseks, usub VSSE.

Ka EUobserveri nähtud konfidentsiaalsed dokumendid maalisid pildi edukast MSS-i kogukonnast Euroopa südames.

Hiina teadlane, keda kahtlustati Zizile lähenemises juba 2010. aastal, elab tema Linkedin.com-i profiili kohaselt endiselt Belgias ja töötab nüüd ravimifirmas. Tema abikaasa, kes on ka hiinlane, töötas Louvain-la-Neuve'is asuvas äriklubis Chinese Professionals Association.

Hiina ametnik, keda kahtlustatakse spioneerimises Gala ja CTMA sihtrühmas, töötab endiselt tema Linkedin.com lehe andmetel UCL-is asuvas Shenzheni Euroopa kontoris. Ta õppis Suurbritannia tipptasemel ülikoolis ning reisib Belgia ja Taani vahel, kus tal oli äri koos Hiina biotehnoloogiaettevõttega, teatas VSSE.

Veel üks hiinlane, keda VSSE nimetas võimaliku ohuna, elab endiselt Belgias. Ta töötab regionaalarengu agentuuris ja omab PR-firmat Louvain-la-Neuve'is.

Hiina esindus eitas rikkumisi

"Hiina valitsus julgustab Hiina ettevõtteid tegema välismaa ettevõtjatega koostööd vastavalt kohalikele seadustele, turupõhimõttele ja rahvusvahelistele reeglitele," ütles Euroopa Liidus tegutseva Hiina esinduse pressiesindaja Liu Hui EUobserverile.

VSSE keeldus kommenteerimast EUobserveri viidatud konfidentsiaalsete failide üksikasju.

Kuid hoolimata Hiina EL-missiooni väidetest, süüdistas Belgia luureteenistus Hiinat üldsõnalises avalduses majandusliku spionaažis. "Osana ambitsioonikast projektist" Made in China 2025 ", mis näeb ette oskusteabe kiire arendamise Hiinas eneses, tuleb Hiinasse võimalikult paljude teadmiste importimiseks kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid," ütles VSSE esindaja EUobserverile. "Nende hulka kuuluvad formaalsed teadmussiirdeprogrammid, nagu teadlaste vahetamine, ühisettevõtted ja ettevõtete ülevõtmine. Mõnel juhul teeb Hiina ka majanduslikku spionaaži," ütles ta.

"Meie riik peab tagama, et ta säilitab oma strateegilise sõltumatuse sellistest välismaistest tegijatest nagu Hiina," lisas ta. Belgia vastuluure aitab riigis tegutsevatel tundlikel ettevõtetel ohtusid tõrjuda, lubas VSSE esindaja.

"Poliitilistes ja majandusringkondades kasvab teadlikkus spionaaži ja Hiina sekkumisega seotud riskidest," ütles ta.

GSK keeldus EUobserveri ülevaates toodud väiteid kommenteerimast, samuti Shenzheni Euroopa büroo ja CBTC.

Teadlane: huvilisi oli rohkem

Belgia teadlane Jean-Luc Gala ei vastanud EUobserverile, kuid Martin Zizi kinnitusel tundis lisaks hiinlastele tema tegevuse vastu huvi ka muud riigid: "Olin sama palju sihtmärk USA, Venemaa, Hiina või isegi Aafrika poolelt," märkis ta.

Belgia julgeolekuallikas ütles EUobserverile, et "Belgias tegeleb sedalaadi väga spetsialiseerunud spionaažiga [biorelvad ja vaktsiinid] ainult Hiina".

Zizi rääkis ka sellest, mis tunne oli töötada maailma kõige ohtlikumas teadusvaldkonnas. Tema bioloogilise sõja uuringud olid andnud talle "ainulaadsed teadmised", ütles ta. Kuid selle teadmise omamine tähendas, et "oli riike, kuhu ta ei saa ega taha minna", lisas ta, tuues näitena Venemaa.

"Ma arvan, et kui ma ületaksin selle nähtamatu piiri ja läheksin sinna, kuhu ma ei peaks minema, võib minuga juhtuda mõni õnnetus, kuna mõned tahaksid mind pigem surmata kui et ma töötaks halbade tegelaste heaks," sõnas Zizi.

Hiina spionaaž puudutab Euroopa ülikoole laiemalt

Euroopa Komisjon koostab juhiseid selle kohta, kuidas aidata Euroopa ülikoolidel peatada Hiina sunniviisilise, varjatud, petliku ja korruptiivse olemusega sekkumine. "Sellist tegevust on EL-is täheldatud," rääkis hiljuti üks ELi allikas EUobserverile.