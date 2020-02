"On tehtud ettepanek lisada põhiseadusse säte, et oma ametiaja lõpetanud president on puutumatu. See tagab tema tegevuse sõltumatuse presidendikohuste täitmisel," ütles algatuse esitanud Vene Naiste Liidu esinaine Jekaterina Lahhova.

Töörühma juht Pavel Krašeninnikov kinnitas fakti, et muudatuse tekst on kooskõlastatud ja see edastatakse riigiduuma riigiehituse- ja õiguskomisjonile.

"Samuti on öeldud, et föderaalseadusega võidakse anda ka muud tagatised," ütles Krašeninnikov töörühma teisipäevasel koosolekul.

Siiamaani on presidendi ja tema perekonna puutumatus tagatud vaid seadusega.

Endist riigipead ei saa võtta riigipeana toimepandu eest vastutusele, samuti pidada teda kinni, vahistada, otsida läbi ja kuulata üle.

Puutumatuse võib tühistada vaid parlament ränga kuriteo toimepanemisel.