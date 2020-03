Pooleteist kuu jooksul sai riigiduuma seadusandluse komitee 318 muudatusettepanekut - lisaks neile, mida esialgu pakkus president. Enamust neist komitee ei toetanud. Esmaspäeval pakkus president Vladimir Putin uued muudatused - ja need kiideti ootuspäraselt heaks. Nüüd mainitakse põhiseaduses jumalat; sätestatakse, et abielu on võimalik ainult mehe ja naise vahel ja kuulutatakse, et lapsed on Vene Föderatsiooni tähtsaim varandus, vahendasid ERR-i teleuudised.

Ühe muudatuse järgi tunnistab Vene Föderatsioon ennast Nõukogude Liidu õigusjärglasena. Kas see tähendab, et näiteks Eestil või Eesti kodanikel tekib nüüd õigus kompensatsioonile nõukogude võimu kuritegude eest?

"Mis puudutab pretensioone, siis me samal ajal kehtestame rahvusseadusandluse prioriteedi rahvusvahelise õiguse ees. Nii et kui pretensioonid on õiglased, siis Venemaa vaatab need läbi ja võib-olla rahuldab need. Kui aga tuleb rahvusvaheliste organisatsioonide otsus, millega Venemaa nõus ei ole, siis Venemaa seda otsust ei rahulda," selgitas riigiduuma seadusandluse komitee aseesimees, Ühtset Venemaad esindav Vjatšeslav Lõssakov.

"Sõna "järglane" ei ole vaja sisse kirjutada, sest nii võivad mingid juriidilised kokkupõrked tekkida. Tuleb panna filosoofiline sõnastus: tsaari-, nõukogude ja praegune demokraatlik Venemaa - see on üks ja sama riik, üks ja sama rahvas. Kõik!" arvas omakorda Liberaaldemokraatliku partei juht Vladimir Žirinovski.

Kommunistid ei saa üldse aru, mis kompensatsioonidega võiks tegemist olla.

"Arvutage, kui palju panustas nõukogude võim, nõukogude riik, nõukogude rahvas Eesti arendamisse! Mitu korda rohkem on panustatud, isegi kui olid mingid vead. Mitu korda rohkem!" teatas kommunistist rahvasaadik Valeri Raškin.

Põhiseaduse muudatuste teine lugemine toimub riigiduumas kümnendal märtsil.