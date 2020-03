Kui veel esmaspäeval tundus, et põhiseaduse muudatused on juba kindlalt kokku lepitud, siis just enne plenaaristungit tekkis Liberaademokraatliku Partei juhil Vladimir Žirinovskil uus idee, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me toetame või pigem teeme ettepaneku, et kui see uuendatud põhiseadus jõustub aprillis, siis tuleks korraldada erakorralised riigiduuma valimised," märkis ta.

Žirinovskit toetas ootamatult Ühtse Venemaa tuntud rahvasaadik Aleksandr Karelin.

"Kui meid valiti 2016. aastal, meil ei olnud neid volitusi. Nüüd meil on palju rohkem vastutust, rohkem võimalusi. Arvan, et neid tuleb juurde, kui muudatused kiidetakse ülevenemaalisel referendumil heaks. Ja ma arvan, et kui ülevenemaalisel referendumil võetakse need muudatused vastu, siis me peaksime uuesti valimistele minema," selgitas Karelin.

Peamine üllatus oli teisipäeval Ühtse Venemaa saadiku, ekskosmonaut Valentina Tereškova ettepanek lubada Vladimir Putinil kandideerida presidendiks veel ja veel. Mõnedele see ei meeldinud.

"Kui alles algas see jutt, et tuleb muuta põhiseaduse artiklit kahe järjestikuse ametiaja kohta ja kaotada sõna järjestikune, siis me saime suurepäraselt aru, et tegemist on ühe inimese eluaegse valitsemisega. Või tema järeltulijaga, kelle ta ise määrab," lausus Kommunistliku Partei saadik Olga Alimova.

Et saadikuid valgustada, tuli riigiduumasse ka Vladimir Putin ise.

Putin oma kõnes ei toetanud riigiduuma erakorraliste valimiste ideed. Samas aga toetas ta ettepanekut mitte arvestada kehtiva presidendi ametiaega. Praktilises mõttes tähendab see, et Vladimir Putin saab kandideerida presidendiks 2024. ja võib-olla ka 2030. aastal.

"Seoses põhiseaduse muudatuste vastuvõtmisega, on muutunud presidendi volitused ja kõik Vene Föderatsiooni teovõimelised kodanikud võivad presidendiks kandideerida. Kaasa arvatud Vladimir Putin," teatas Ühtse Venemaa fraktsiooni aseesimees Andrei Issajev.

Saadikud aga ei osanud öelda, mitu korda saab Vladimir Putin veel presidendiks kandideerida.

"Seda otsustab põhiseaduskohus, nagu ütles Vladimir Vladimirovitš. Just põhiseaduskohus peab oma seisukoha formuleerima," vastas Issajev.

Kolmapäeval lähevad muudatused riigiduumas kolmandale lugemisele. Samal päeval vaatab need läbi ka Venemaa parlamendi ülemkoda ehk föderatsiooninõukogu.