Tüür: Putin lõi alternatiivse reaalsuse, kus talle ei ole alternatiivi

Politoloog Karmo Tüür ütles teisipäevaseid sündmusi Venemaa riigiduumas kommenteerides, et president Vladimir Putin on loonud sellise alternatiivse reaalsuse, kus talle ei olegi alternatiivi.

"Miks Putinil seda kõike vaja on?" küsis saatejuht Margus Saar "Aktuaalse kaamera" otsestuudios.

Vladimir Putin on enda jaoks loonud sellise alternatiivse reaalsuse. Sellise reaalsuse, kus altpoolt antakse üles selliseid signaale ja infot, mida ülevalt poolt küsitakse. Ja selles reaalsuses ei ole Vladimir Putini jaoks alternatiivi. Tema peab jääma võimule selleks, et viia ellu või lõpuni see ajalooline missioon, mida tema näeb - taastada Venemaa suurriiklik roll.

Mis siis Venemaad ees ootab - seisak või õitseng?

Kõigepealt... peale selle, et on olemas see nö Putini suur nägemus missioonist, on tal veel ka pisut väiksem, aga palju olulisem nägemus temast endast. Tal on tõepoolest soov minna ajalooõpikutesse selle mehena, kes taastas selle missiooni või rolli. Ja selle jaoks toimus täna selline pidulik, rituaalne, tseremoniaalne akt ehk piltlikult öeldes heitsid rahvasaadikud end Putini ette pikali ja palusid: "valitse meid ometigi!".

Kui nüüd vastata sellele, mis ootab ees ja kas seda võib nimetada stagnatsiooniks, siis siin on kolm momenti.

Majanduslikus mõttes on stagnatsioon juba ammu käes. Kõik need jutud, et on vaja ronida maha naftasõltuvuse otsast, siis kõik see on jäänud jutuks.

Poliitilises mõttes on täielik stagnatsioon. Isegi kui luuakse mini uus element, näiteks riiginõukogu, sellesse süsteemi, siis see ei muuda suurt pilti.

Ainuke, milles siis Venemaal ei ole stagnatsiooni praegu hetkel olemas ja võib-olla pole ka ette näha, on sõjaline moment. Seda näitab kas või tegutsemine Süürias. Et see on võib-olla üks väheseid momente, kus ei olda stagneerunud.

Tundub, et õukonnale see kõik sobib, aga kas Venemaa rahvale, valijale see pikk plaan sobib?

Selle mõõtmiseks meil puuduvad instrumendid. Usaldusväärset sotsioloogiat teevad Venemaal ainult need kontorid, kelle andmetele me juurde ei pääse. Ma oletan, et suurele osale, kui mitte suuremale osale, venemaalastest tegelikult selline stabiilsus läbi Putini sobib. Sest stabiilsus on alati parem kui ebastabiilsus.

Aga nüüd see osa, kes tahaks protestida, siis nende jaoks on olemas nüüd see suurepärane koroonaviirus, millega saab kuulutada mittelubatuks kõikvõimalikud protestiaktsioonid.

Teisipäeval riigiduumasse saabunud Venemaa president Vladimir Putin on nõus põhiseadusmuudatustega, mis annavad talle võimaluse jätkata presidendiametis ka pärast praeguste ametiaegade lõppemist. Riigiduuma kiitis plaani juba heaks, nüüd vajab see vaid heakskiitu konstitutsioonikohtus ja referendumil.