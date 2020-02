"Algne lootus oli, et suudetakse see eelarvekava kokku leppida juba eelmisel aastal, seda ei olnud võimalik. Ma ei ole optimist, et praegu saadakse hakkama sellega. Ma arvan, et meil seisab ees väga pikk ja kurnav läbirääkimiste voor, kus riigipead kohal on, aga ma kokkulepet ei usu," ütles Martin Helme Postimehe veebisaates "Otse Postimehest".

Helme sõnul on suureks vaidluskohaks see, missugune peaks olema Euroopa Liidu eelarve maht. "Meil on sissemaksja-riigid ja meil on saajariigid. Ja sissemaksja-riigid ütlevad, et eelarve maht ei tohi mingil juhul suureneda, ei tohi olla rohkem, kui üks protsent SKP-st. Arvestades seda, et Suurbritannia lahkus, tähendab see sisuliselt Euroopa Liidu eelarves olulisi kärpeid, " lausus Helme.

"Siis on meil sellised riigid nagu Eesti, kes me maksame ühe euro sisse ja järgmisest eelarveperioodist saame umbes 2,5 eurot tagasi. Me loomulikult oleme huvitatud, et see eelarvemaht oleks võimalikult suur," sõnas rahandusminister.

Kuigi Eesti jääb järgmisel eelarveperioodil endiselt saajariigiks, siis võrreldes eelmise eelarveperioodiga hakkame me vähem saama.

Teine suur vaidlus puudutab Helme sõnul prioriteete juba olemasoleva raha sees. Seal tuleb Helme sõnul esile tõsta ebaõiglust Eesti ja teiste Balti riikide sihtes põllumajandustoetuste maksmisel. "Meie jaoks ole niivõrd tähtis see summa, vaid see, et me oleksime enam-vähem sarnaselt koheldud kui teised riigid," ütles ta.

Helme sõnul on Eesti jaoks tähtis ka, et ei väheneks ühtekuuluvusfondi rahad.

"On riigid, kes on vastaspooltel, on komisjon, kellel on oma agenda ja siis veel Euroopa Parlament, kus on palju erihuvisid," ütles Helme.

Helme lausus, et mida varem eelarve paika saab, seda parem, aga kui kokkuleppele sel aastal saada ei õnnestu, siis järgmisest aastast minnakse edasi vana eelarve mahtudega.

Helme sõnul on Saksamaa sisepoliitilised heitlused kahandanud riigi rolli eelarveläbirääkimistel. Ta ütles, et juhtrolli üritab endale võtta Prantssimaa, kellel on ka jõuline oma agenda.

Martin Helme rääkis, et Euroopa Liidu järgmise seitsme aasta eelarvekava arutamiseks oli teisipäeval valitsusel erakorraline istung ning peaminister Jüri Ratas sõidab neljapäeval Brüsselisse Euroopa Liidu ülemkogule erakorralistele läbirääkimistele.