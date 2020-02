Demokraatide debatil Nevadas osales esmakordselt Bloomberg

Debati alguses, milles taaskord keskenduti peamiselt tervishoiule, kuid räägiti ka rassiprobleemidest ja kliimamuutusest, hakkasid demokraatide kandidaadid vaidlema selle üle, kes neist suudaks üldvalimistel võita president Donald Trumpi. Oodatult sattus kohe tule alla Bloomberg, kes on oma kampaaniaks kulutanud miljoneid dollareid ja osales debatis esimest korda.

"Ta on miljardär, kes kutsub naisi paksudeks nõidadeks ja hobusenäoga lesbideks. Ma ei räägi Donald Trumpist, ma räägin linnapea Bloombergist," ütles presidendikandidaat Elizabeth Warren.

"Härra Bloomergil oli New Yorgis peatamise ja läbiotsimise poliitika, mis oli ennekuulmatul viisil suunatud mustanahaliste ja latiinode vastu," lisas nende konkurent Bernie Sanders.

Bloomberg kinnitas aga oma esinemises, et teab kuidas Trumpist jagu saada: "Ma olen New Yorgist. Ma tean, kuidas võidelda sellise ülbe petisega nagu Donald Trump, kes on samuti New Yorgist."

Lisaks rääkisid kandidaadid vaeste ja rikaste vahelisest lõhest, immigratsioonist ja loomulikult tervishoiust. Üks olulisemaid teemasid oli seekord aga kliimamuutus, sest Nevadas on õhutemperatuurid aastate jooksul oluliselt tõusnud.

"Esiteks, ma kõrvaldaksin riigitoetused naftale ja gaasile. Kõrvaldaksin need. Punkt," rääkis presidendikandidaat Joe Biden.

"Kui me ei vali presidenti, kes usub kliimamuutusesse praegu, siis me ei täida kunagi eesmärke teaduslikeks ja poliitilisteks tähtaegadeks, mis on seatud," lisas presidendikandidaat Pete Buttigieg.

"Seda kõike on võimalik targalt lahendada. Esiteks tuleb uuesti ühineda rahvusvahelise kliimaleppega. Teiseks, tuleb uuesti kehtestada puhta energia reeglid ja president saab seda teha ilma kongressita," rääkis demokraatide presidendikandidaat Amy Klobuchar.

Viimaste arvamusküsitluste järgi juhib Nevadas Sanders, mõnede andmete järgi isegi rohkem kui kümne protsendiga.