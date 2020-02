Põhiseaduskomisjon toetas pensionireformi seaduse muutmata jätmist

Ettepanekut seadus muutmata kujul uuesti vastu võtta toetas viis valitsuskoalitsiooni kuuluvat saadikut, vastu oli neli opositsiooni liiget.

Põhiseaduskomisjoni liige Siim Kiisler (Isamaa) ütles ERR-ile, et komisjoni üldine meelsus oli, et arutatud on juba päris palju. Leiti rahumeelselt, et ilmselt kellegi seisukohad vahepeal muutunud ei ole.

"Põhiseaduskomisjon kuulas ära presidendi esindajad, kes tutvustasid lühidalt veelkord presidendi seisukohti. Pärast lühikest arutelu hääletati, milline seisukoht võtta ja häälteenamusega toetati ettepanekut võtta seadus riigikogus uuesti vastu muutmata kujul," lausus Kiisler.

Kiisler ütles, et põhiseaduse riived mis võivad seaduses esineda ei vii rikkumisteni ja kui viivad, siis muud seadusest saadavad hüved kaaluvad selle üle.

"Tõdeti, et kui president kui põhiseaduslik institutsioon jääb ka oma seisukoha juurde, siis lõpliku hinnangu andja ei olegi ei riigikogu ega ka president, vaid just riigikohus," lisas Kiisler.

Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa (EKRE) ütles, et president on juriidilise veto raamidesse peitnud oma poliitilise tahte.

Komisjoni liikme Vilja Toomasti sõnul toetas opositsioon presidendi poolt välja öeldud seisukohta, et seadus ei ole kooskõlas põhiseadusega ega toetanud seaduse muutmata kujul vastuvõtmist.

Pensionireformi seadus oli neljapäeval arutlusel ka rahanduskomisjonis, komisjoni aseesimehe Maris Lauri (RE) sõnul võtab rahanduskomisjon oma seisukoha teisipäeval.

Pensionireformi seadus võib uuesti riigikogu ette jõuda märtsi esimeses pooles.

Riigikogu sai presidendi kirjalikud põhjendused seaduse tagasi saatmiseks kätte eelmise nädala esmaspäeval. Sisuliselt on riigikogul kaks valikut - kas hakata seadust muutma nii nagu soovis president või võtta seadus vastu muutmata kujul.

President Kersti Kaljulaid jättis 7. veebruaril välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.