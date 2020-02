Lääneranna vald müüs oksjonil raieõiguse 281 tihumeetrile ja teenis sellega 8200 eurot. Suuremat vastasseisu on tekitanud raiumine Karuse kalmistule viiva tee ääres.

Karuse koguduse diakon ja vallavolikogu opositsiooniliige Meelis Malk ütles, et kalmistu lähedal raiumine ei ole õige. Kalmistul käib tema sõnul palju rahvast.

"Nende harjumuspärane siia surnuaeda või kalmistule tulek on häiritud, praegu noh töö kontekstis aga ka hiljem. Ta jätab visuaalselt sellise halva mulje asjast," rääkis Malk.

Lääneranna vallavanema Mikk Pikkmetsa sõnul leiti, et antud mahus raiumine ei ole liiga häiriv. Kalmistule viiva teega piirneval metsaeraldisel säilib Pikkmetsa kinnitusel üle 90 protsendi olemasolevast puistust. Kalmistust kaugemal on küll ka kaks väiksemat lageraielanki, kuid ulatuslikku lageraiet vallavanema sõnul ei tule.

"See emotsioon on suurem võib-olla, kui ta väärt oleks, sest jutud, mis siis levivad – et raiutakse nii kalmistul kui kalmistu ümbrus kõik lagedaks – see absoluutselt ei pea paika," rääkis Pikkmets.

Pikkmets nentis, et koosolekut piirkonna inimestega ei olnud. Raie kohta käiva metsateatise kooskõlastasid nii keskkonnaamet kui ka muinsuskaitseamet. Meelis Malk ütles, et kalmistu puhul oleks tulnud arvestada, et inimestel on selle vastu kõrgendatud avalik huvi.