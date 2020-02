Viljandi linn on presidendi vastuvõtu eel elevil

Presidendi vastuvõtt toimub tänavu Viljandi Ugala teatris. Linlased on peoliste saabumisest elevil, ka ettevõtjad on mõelnud, kuidas külaliste mass enda kasuks pöörata.

Viljandi peatänavad on lipuehtes. Enne esmaspäevast suursündmust parandati siin-seal asfaldiauke ja koristati linnatänavaid. Aga kõik see mahub linna kommunaalettevõtte juhi Sulev Kannimäe sõnul tavapärase töörutiini raamesse.

"Muru me värvima kindlasti ei hakka ja lund me ka siia ei too juurde. Aga nii nagu ka kodus, eks me kui külalisi kutsume, natukene ikkagi vaatame mõned nurgad rohkem üle kui tavaliselt," ütles Kannimäe.

Esmaspäeva õhtuks Viljandis hotellituba otsida on juba liiga hilja, samas on mõnigi toitlustaja läbi mõelnud, et vastuvõtult lahkuv hiline külaline võib läbi astuda.

Circle K Leola teenindusjaama juhataja Helen Helemets ütles, et on palganud endale rohkem töötajaid. "Oleme tellimusi suurendanud. Ja ootame siis presidendi külalisi meile siia sööma, omale kõhukinnitust leidma, värsket kohvi jooma."

Presidendipaar Viljandis ei ööbi ent kasutab ümberriietumiseks Park Hotelli. Presidendile pakub lõunat Viljandi tuntuim söögikoht Fellin, mis õhtul jääb külastajaile suletuks, sest tegelikult on neil vaba päev. Põgus tänavaküsitlus näitas aga, et presidendipaar koos külalistega on Viljandisse väga oodatud.

"Väikelinna inimesed on samamoodi huvitatud sellisest suurest üritusest ja see kindlasti on väga oluline kogu Viljandi vallale," ütles Kertu.

Presidendi kantselei saatis kutse 1500 inimesele, tulekut on kinnitanud tuhat inimest ja selleks on Ugala teatrimaja ka valmistunud. Aga kuhu nad kõik paigutatakse kui teatrisaalis, kus toimub kontsert ja president peab aastapäevakõne, on ainult 540 kohta?

"Aga Ugalal on ju imeilus suur maja. Ja selle peo tarvis paneme kogu meie maja käiku, teeme selleks väga võimsaid ja ilusaid ettevalmistusi," ütles Ugala teatrijuht Garmen Tabor.