Hamburgi valijad karistasid AfD-d ja Merkeli parteid

Tegemist oli "kibeda päevaga" Merkeli Kristlik-Demokraatlikule Liidule (CDU), ütles erakonna peasekretär Paul Ziemiak.

Uuringufirma Infratest lävepakuküsitluse ning avalik-õiguslike meediakanalite ARD ja ZDF prognooside kohaselt toetas paremtsentriste 11 protsenti hääletanuist ehk neli protsendipunkti võrra vähem eelmistest valimistest.

Partei kõigi aegade halvemuselt teine tulemus kohalikel valimistel tähendas Hamburgis kolmandat kohta.

Varem sel kuul raputas Merkeli konservatiive erakonna piirkondliku haru kokkumäng parempopulistliku AfD-ga Tüüringi liidumaal. Sellest tingitud skandaali tõttu teatas oma tagasiastumisest CDU liidri kohalt Annegret Kramp-Karrenbauer. Kõik see on Hamburgis tähendanud kõike muud kui "pärituult", tõdes Ziemiak.

Kõrge osalusega kohalike valimiste suurimad võitjad olid poliitilise debati keskmesse tõusnud keskkonnateemade tõttu pühapäeval Rohelised, kes enam kui kahekordistasid oma tulemust, kogudes 25 protsendi hääletanute toetuse.

Hamburgi tulemus tähendab suurt edu, rõõmustas Roheliste erakonna kaasesimees Robert Habeck ARD-le.

"Meil on Saksamaal demokraatia jaoks väga keeruline olukord ning CDU on mässitud omaenda probleemidesse .... Nüüd on meie kätes anda riigile suund ja usaldus."

Hästi läks pühapäeval ka vasaktsentristlikel sotsiaaldemokraatidel (SPD), mis oli kunagi CDU pearivaal heitluses kantslerikohale, kuid on viimasel ajal pidanud oma positsiooni loovutama Rohelistele.

Hamburgis enam kui 38-protsendise toetuse kogunud SPD ridadesse kuuluv linnapea Peter Tschentscher (54) ilmselt säilitab erakonna kantsis oma koha punarohelise koalitsiooni juhina.

Samal ajal näib, et nii paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale (AfD) kui ka liberaalsed Vabad Demokraadid (FDP) võivad mõlemad jääda alla liidumaa parlamenti pääsemiseks vajaliku viieprotsendise valimiskünnise.