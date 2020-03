Meedia: Merkeli erakonna uueks juhiks kandideerib kokku 16 poliitikut

Funke viitab oma uudises CDU peakorteri allikatele, vahendas Reuters.

Tuntud poliitikutest on oma kandidatuurist avalikkust teavitanud Friedrich Merz, Armin Laschet ja Norbert Röttgen. Samuti üheks võimalikuks uueks juhiks peetud Jens Spahn on praeguseks liitunud Merkeli lojalistiks peetud Laschetiga ning viimase võidu korral saaks temast aseesimees. Merz ja Röttgen on mõlemad tulised Merkeli kriitikud, muuhulgas seetõttu, et mõlemale on omal ajal saanud osaks vallandamine Merkeli poolt.

Funke artikli kohaselt on aga kandidaate tegelikkuses palju rohkem - 16 inimest - ning nende seas olevat ka naissoost kandidaate.

Senine parteijuht Annegret Kramp-Karrenbauer teatas veebruaris, et ei kavatse pärast Angela Merkelit liidukantsleriks kandideerida ning loobub ka Kristlik-Demokraatliku Liidu juhtimisest.