Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) saatis esmaspäeval Iraani erakorralise delegatsiooni seoses kartusega, et koroonaviiruse puhang riigis on kontrolli alt väljunud ning oluliselt ulatuslikum kui senine ametlik statistika näitab.

Koroonaviiruse tagajärjel on Iraanis surnud juba 77 inimest ning nakatumisjuhtmeid on olnud kokku 2336, teatas Iraani asetervishoiuminister Alireza Raisi teisipäeval riigitelevisioonis. Tegemist on suurima ohvrite arvuga väljaspool viiruse päritoluriiki Hiinat, vahendasid Reuters ja Times.

WHO ja mitmed väliseksperdid kahtlustavad, et koroonaviiruse leviku tegelik ulatus Iraanis võib olla veelgi suurem. Viirus on praeguste andmete kohaselt levinud pühaks linnaks peetud Qomist teistesse olulisematesse linnadesse. Näiteks Kanada epidemioloogide mudeli kohaselt võib Iraanis olla juba 43 000 nakatunut, mis oleks rahvaarvu silmas pidades isegi hullem olukord kui Hiinas.

Esmaspäeval sai muuhulgas teatavaks see, et koroonaviiruse tõttu surnud inimeste seas on riigi kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei kõrge nõunik Mohammad Mirmohammadi, kes oli surres 71-aastane.

Juba varem pälvis tähelepanu see, et nakkuse sai ka rohkelt pressikonverentsidel osalenud endine asetervishoiuminister Iraj Harirchi, kelle tervisliku seisundi ilmselget halvenemist oli näha ka tema avalike esinemiste ajal. Harirchi edasise tervisliku seisundi kohta pole hetkel midagi teada, samas polnud tema näol tegu eaka inimesega, kellele koroonaviirus väidetavalt kõige ohtlikumalt mõjub.

Olukorda raskendab muuhulgas ka see, et hoolimata asjaolust, et Iraani võimud on praeguseks kutsunud inimesi üles kodus püsima ja ohutusnõudeid järgima, leidub endiselt hulgaliselt režiimimeelseid aktiviste, kes peavad teateid viiruse ulatuslikust levikust Lääne propagandaks. Näiteks on levimas videod, mis kujutavad palverändureid, kes suudlevad julgelt erinevaid pühapaiku justkui demonstreerimaks, et nad hindavad oma usku isiklikust tervisest rohkem.