Küsitluse kohaselt soovis peaministrina näha Reformierakonna juhti Kaja Kallast 27 protsenti vastajatest, kirjutas Eesti Päevaleht. Üheksa protsenti vastanuist leidsid, et parim peaminister oleks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees Mart Helme, nelja protsendi soosik oli sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar, kolm protsenti vastanutest ütles, et parimaks peaministriks oleks Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder.

"Novembrist jaanuarini pidas Ratast parimaks võimalikuks peaministriks 35-37 protsenti valimisõiguslikke inimesi /.../ Suurema murega on Ratasel põhjust vaadata oma toetust muust rahvusest valijate seas. Keskerakonnale on see äärmiselt oluline valijate rühm - ühegi teise Eesti parlamendipartei käekäik ei olene nii palju venekeelsete valijate toetusest. Kuu ajaga on Ratase toetus muukeelsete valimisõiguslike kodanike seas kahanenud 12 protsendi võrra. 48 protsendist on järel ainult 36 protsenti," märkis ajaleht uuringule viidates ja seostas Ratase toetuse kadu põlevkivienergeetika lõpetamisega seotud töökohtade kadumisega.

Küsitlus näitas, et kui Ida-Virumaal oli mullu aprillis Ratase toetajaid valitsusjuhina 35 protsenti, siis veebruaris 24.

Ka Keskerakonna toetus Ida-Virumaal tervikuna langes sama küsitluse järgi veebruaris 38 protsendile eelnenud kuu 50 protsendilt.