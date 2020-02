Adeje linna võimud ütlesid, et karantiinis on H10 Adeje Palace hotell. Hispaania meedia ütles, et hotellikompleksis peatub umbes 1000 turisti, kellel on nüüd keelatud lahkuda.

Itaalia arst on karantiinis ühes kohalikus kliinikus, kuni temalt võetud analüüse kontrollitakse Madridi lähedal asuvas haiglas, et kinnitada esialgne diagnoos, ütles Kanaari saarte regionaalpresident Angel Victor Torres.

Hispaania uudisteagentuur Europa Press ütles viitega regionaalvalitsuse tervishoiuametile, et itaallane oli saabunud Põhja-Itaalia piirkonnast, kus koroonaviirusesse on nakatunud mitusada inimest.

Arst läks esmaspäeval vabatahtlikult Tenerife kliinikusse pärast seda, kui tal hakkas halb.

Kinnituse korral on tegemist Hispaania kolmanda COVID-19 juhtumiga ja teisega saartel, mis asuvad Aafrika rannikust umbes 100 kilomeetrit läänes.

Eestist Tenerifele reise korraldava Novatoursi esindaja ütles ERR-ile, et nende andmetel praegu eestlasi selles hotellis pole. Hotellis viibib 20 Soome turisti, kes saabusid sinna Aurinkomatkade ja TUI-ga.