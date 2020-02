Soovitus tuleneb asjaolust, et Põhja-Itaalias on koroonaviirusesse COVID-19 haigestunud üle 200 inimese.

Terviseameti teatel peaks tulenevalt viiruse 14-päevasest peiteajast riskipiirkondades viibinud inimesed võimalusel kaks nädalat kodus töötama ning õppima.

"Loodame siinkohal tööandjate mõistvale suhtumisele, sest teistega kontakti vältimine peiteaja lõpuni on hetkel parim viis teiste nakatamist vältida," ütles terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma, kelle sõnade kohaselt ei saa inimest peiteajal COVID-19 suhtes testida, sest labori tulemused on tõenäoliselt negatiivsed.

Alles haigussümptomite ehk palaviku, köha, hingamisraskuste ilmnemisel saab arst reisianamneesist ja sümptomitest lähtudes otsustada, kas laboratoorne testimine on vajalik.

Kuigi haigussümptomite avaldumiseni on viiruse edasikandumise risk madal, tuleks riskipiirkonnast naasnul oma koduseid toiduvarusid võimalusel täiendada sõprade, perekonnaliikmete või toidukulleri abil.

Palaviku, köha või hingamisraskuste tekkimisel tuleks esmalt telefoni teel kontakteeruda oma perearstiga, perearsti töövälisel ajal küsida nõu perearsti infoliinilt 1220, terviseseisundi halvenedes tuleks helistada hädaabinumbril 112. Sealjuures tuleb tervishoiutöötajat kindlasti teavitada oma hiljutisest saabumisest Hiinast või Põhja-Itaaliast.

Aevastades või köhides tuleb suu ja nina katta ühekordse salvrätiga. Kasutatud salvrätt tuleb kohe prügikasti visata. Salvräti puudumisel tuleb aevastuse või köha katmiseks palja käe asemel kasutada oma varrukat või küünarvart. Samuti võib teiste nakatamise vältimiseks kanda hingamisteid katvat maski.

Reisides tuleb järgida kätehügieeni nõudeid ning vältida lähikontakti inimestega, kellel on hingamisteede haiguste sümptomid nagu aevastamine või köha.

Reisides Hiina tuleks vältida kontakti nii metsikute kui ka kodu- ja taluloomadega ning nende väljaheidetega, aga ka turge, mis kauplevad elus või surnud loomadega.

Reisil viibides tasub vältida toore või väheküpsetatud liha, kuumtöötlemata piima ja toodete tarbimist. Samuti ei tohiks tarbida pesemata puu- ja köögivilju.

Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC) hindab sissetulevate reisijate tervisekontrolli tõhusust COVID-19 haigete avastamiseks ja tuvastamiseks madalaks. ECDC hinnangul jääb isegi väga tõhusa tervisekontrolli korraldamisel ligikaudu 75 protsenti reisijatest sihtkohariiki saabudes avastamata, kuivõrd neil ei ole reisimise ajal haigussümptomeid avaldunud.

ECDC riskihinnangul on haigestumise tõenäosus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi elanike seas madal, riskipiirkonda (Hiina Rahvavabariik) reisijatel ja riskipiirkonnas elavatel inimestel on haigestumise tõenäosus kõrge.

COVID-19-ga seotud sarnaste kogukonnapõhiste kohapealsete levikute riski, mida on täheldatud Põhja-Itaalias ja teistes Euroopa Liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riikides ning Ühendkuningriigis, peetakse hetkel keskmiseks või kõrgeks.

Maailma tervishoiuorganisatsiooni (WHO) ei soovita piiranguid reisimisele või kaubandusele.

Vastavalt riikides kehtestatud juhudefinitsioonidele on maailmas 25. veebruari seisuga kokku registreeritud 80 134 haigusjuhtu, neist suurim osa Hiinas - 77 658 juhtu. Surmajuhte on kokku registreeritud 2698, neist Hiina provintsides 2595.

Euroopas on registreeritud kokku 276 juhtu: Itaalias 229, Saksamaal 16, Prantsusmaal 12, Ühendkuningriigis 13, Venemaal kaks, Soomes üks, Hispaanias kolm, Rootsis üks ja Belgias üks.

Välisministeerium ei soovita viirusepiirkondadesse reisida

Välisministeerium ei soovita seoses koroonaviiruse leviku, sellest tingitud kiiresti muutuva olukorraga ja liikumisvõimaluste vähenemisega reisida Itaalias Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toskaana ja Sitsiilia regioonidesse ning Hispaanias Tenerife saarele.

Itaalia ametiasutused rakendavad lisameetmeid, et haiguse levikut takistada. Lombardia ja Veneto regioonides on kehtestatud karantiin viirusekolleteks kuulutatud väiksemates linnades. Rongiliiklus võib olla häiritud ja tühistatud on paljud massiüritused üle Itaalia.

Seoses koroonaviiruse juhtumiga Tenerifel H10 Palace, Costa Adeje hotellis palub ministeerium järgida kohalike ametivõimude juhiseid. Lisaks soovitab välisministeerium registreerida Eesti kodanikel oma välisreisid Reisi Targalt portaalis. Samast portaalist leiab ka jooksvat reisiinfot eri riikide kohta.