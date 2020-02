Terviseameti pressiesindaja Simmo Saar ütles, et Eestis on tehtud neli koroonaviiruse testi, mis kõik on osutunud negatiivseks.

Saar rääkis, et testid tehti ühele Hongkongist ja kolmele Euroopast saabunud inimesele.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul käib pidev infovahetus nii Euroopa Liidu tasandil, kui ka Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskusega, Maailma tervishoiuorganisatsiooniga (WHO). "Soovitusi nii avalikkusele kui ka ettevõtetele jagavad terviseamet, välisministeerium, politsei- ja piirivalveamet. Samuti Tallinna lennujaam ja Tallinna sadam. Ja on olnud suhtlust hotellide ja turismiettevõtetega," ütles ta.

Käsil on ka ühise infovälja loomine Läti ja Leeduga. "Me nii Läti ja Leedu ministritega oleme sel teemal kokku leppinud. Püüame täna-homme mõtteid vahetada, mis on riikide plaanid ja kohapealne olukord. Meie jaoks on oluline, et need sammud, mida üks või teine riik astub, oleksid võimalikult sarnased, sest vastasel korral on nende kasutegur oluliselt väiksem," rääkis Kiik.

Teadaolevalt üheski kolmes Balti riigis hetkeseisuga ei ole ühtegi nakkusjuhtumit tuvastatud.

"Me ei ole hetkeseisuga läinud ühelgi piiril lauskontrolli tegema, rääkimata piiri sulgemisest. Aga kui ohuhinnangud tõusevad, siis peab vaatama ka piirikontrolli küsimust," lisas Kiik veel.