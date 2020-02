Teisipäeval riigikogus hääletusel olnud EKRE apteegireformi tagasipöörav eelnõu ei saanud riigikogu ja Reformierakonna toetust. Samas kui hääletati eelnõu tagasilükkamise üle, siis jätsid hääletamata päris mitmed reformierakondlased, näiteks Heiki Kranich, Jürgen Ligi ja ka Hanno Pevkur ise.

"Ma ei pea vajalikuks, et riik peaks ütlema, kes on apteegi omanik. Küll peab riik ütlema, kes on leti taga, kes müüb, ja seda, kuidas on hinnad reguleeritud. Tegelikult hindade odavamaks saamiseks oleks vaja hulgiturg avada, mitte rääkida jaeturu omanikest. See on see, kus tegelikult ravimite hinnad paljuski paika pannakse. Samamoodi ma arvan, et oluliselt aitaks hindasid alla tuua, kui kergemad valuvaigistid oleksid tavapoodides kättesaadavad. Minu seisukoht on selline olnud ja see ei ole muutunud. See on ka üks põhjus, miks ma jätsin hääletamata," selgitas Pevkur.

Reformierakonna vastuseis on Pevkuri sõnul tingitud eelkõige probleemidest hulgimüügi küsimustes ja sellest, et aeg saab otsa.

Pevkur arvas, et kui apteegireform 1. aprillil jõustub, siis see katastroofi kaasa ei too, aga kui osad inimesed ravimeid kätte ei saa, siis peab sotsiaalministrile otsa vaatama.

"Kui praegused omanikud ei ole nõus omandit maha müüma või ümber vormistama, siis on tõesti oht selles, et meil on üle 300 apteegi, kes ei vasta nõuetele. Ja kui 35 Eesti asulas apteegiteenus katkeb, siis pilgud suunatakse sotsiaalministeeriumi poole ja sotsiaalministri poole. Tegelikult nad olid ju sellest olukorrast teadlikud," rääkis Pevkur.

Täpsustavale küsimusele, kas see tähendab ka Tanel Kiige umbusaldamist, ei andnud Pevkur selget vastust. "Seda on täna väga raske ennustada. Kui reform on mõnda aega jõus olnud, siis on näha tegelikud tagajärjed ja siis me võtame oma otsuse, kas me teeme oma eelnõu, et seda olukorda kiirkorras parandada või me läheme kriitiliselt sotsiaalministri suunas. Kui apteegid hakkavad kinni minema, siis on selge, et meil ei ole teist valikut. Kui Eesti inimesed jäävad ravimiteta, siis me oleme seisus, et meil on oht inimeste tervisele nii suur, et siis tuleb kaaluda esmajärjekorras meetmeid, mis asja lahendaks. Kui on näha, et selle lahendamist sotsiaalminister ei suutnud ette võtta, siis loomulikult sotsiaalminister peab võtma poliitilise vastutuse," lausus Pevkur.

"Küll ma usun, et ka tänased apteegipidajad ei ole nii külma südamega, et nad jätaksid inimestele ravimid kätte toimetamata. Ma julgen arvata, et suurt katastroofi ei tule, aga igal juhul praegustel omanikel on õigus vähemalt kaaluda seda, kas nad lähevad riigi vastu kohtusse. Nad on pandud riigi poolt olukorda, kus nad peavad oma omandist loobuma. Ka põhiseaduse järgi on ju omand tegelikult kaitse all. 1. aprillil ei juhtu veel midagi. Isegi kui omanikud jätavad apteegid lahti, siis on ravimiametil ettekirjutuse võimalus ja siis on näha, kas minnakse jõuga apteeke sulgema või mitte," kommenteeris Pevkur veel olukorda apteegireformi ümber.

Ida-Virumaal ei saa tulla päeva "0"

Saates oli juttu ka kiirest põlevkivienergeetikast väljumisest ehk põxitist ning Pevkur kinnitas, et kiiret põlevkivitööstuse lõpetamist ei saa Eestis teha.

"Ida-Virus ei ole mitte kunagi juhtumas seda, et saabub päev "0" ja nüüd enam ei ole, kas põlevkivikaevandust või õlitööstust või et suur hulk inimesi jääb päeva pealt tööta - seda ei ole," lausus ta.

Pevkur rõhutas, et tänaseks on Ida-Viru ettevõtlusdiapasoon oluliselt laiem ning kõik ei käi enam pelgalt mäetööstuse ümber.

"Küsimus on tempos. Kui me vaatame Eesti Energia erinevaid plokke ja seda, millal nad on suletud või kui palju on neile antud ajapikendust teatud kompenseerivate meetmetega. Selline järk-järguline teatud vähenemine on toimunud. Iseküsimus on, et isegi kui me põlevkivienergiast väljume mingi aja jooksul, siis põlevkivi väärindamine ka läbi õlitööstuse, on üks suundadest, mida võib teha," arvas Pevkur.

"Seetõttu tuleks siinkohal ühest küljest usaldada eksperte, kes ütlevad, mida selles regioonis põlevkiviga teha. Ja teisalt - kui me võtame uute energialiikide pealetulekut, siis tegelikult kõik meie ühendused ka Põhjalaga, meie sammud taastuvenergia suurendamisel on olnud need, mis on lubanud meile luua eeldused, et me ühel päeval rahulikus tempos põlevkivienergiast väljume," lisas Pevkur.

Kandideerib Reformierakonna juhatusse

28. märtsil toimub Reformierakonna üldkogu, kus valitakse erakonnale ka uuesti esimees ning ka juhatus. Seni on esimeheks kandideerimisest teatanud vaid Kaja Kallas. Pevkuri sõnul jääb Kallas tõenäoliseks ainsaks esimehekandidaadiks.

"Mina ei kandideeri Reformierakonna esimeheks ja ma arvan, et Kaja Kallas jääb kandideerides üksi," sõnas Pevkur ja lisas, et juhatusse ta kandideerib.

ERR küsis Euroopa Võrkpalliliidu presidendiks kandideerivalt Pevkurilt, kas ta otsib poliitikast väljapääsu, sest ametisse saades on ta lubanud suurest poliitikast lahkuda.

"Asi ei ole poliitikast väljapääsu otsimises, vaid pigem selles, et ma olen võrkpalli arendamisse Eestis panustanud päris palju. Viimased neli aastat ka Euroopa ja maailma võrkpalli arendamisse, ma olen Euroopas vastutav asepresidendina justnimelt arendusküsimuste eest ja ka maailma võrkpalliliidus olen ma lisaks juhatuse liikmele ka arenduskomisjoni peasekretär. Need küsimused, mis meil täna võrkpallimaailmas ees seisavad on üsna kriitilised," rääkis Pevkur.

"See ei ole kuidagi garanteeritud, et ma sellele kohale saan. Valimised on alati valimised ja tuleb möönda, et istuval presidendil eelduslikult on mõned eelised. 19. juunil Moskvas on selge, kas jätkab presidendina serblane Aleksandar Boricic või Euroopa võrkpall alustab uut ajajärku Hanno Pevkuriga," lõpetas Pevkur.