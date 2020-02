Eesti jagunes kolmapäeval lumiseks ja külmemaks põhjaks ning soojaks lõunaks. Neljapäevane ilm on aga juba kõikjal talvine, mida jätkub nädala lõpuni.

Neljapäeva pärastlõuna tuleb Eesti lõunatiivas tihedama lumesajuga, mis annab ka Lõuna-Eestile valge kuue. Vesisem ja napi plussfooniga on vaid Liivi lahe ümbrus.

Eeloleval ööl sajab lund, põhja pool ka tuiskab. Öö hakul tuleb Lõuna-Eestis ja Saaremaal sekka ka lörtsi ja vihma. Liivi lahe ümbruses on idakaare tuult iiliti 14 m/s, Põhja-Eestis kirdetuult kuni 20 m/s. Sisemaal on ilm rahulikum. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4, Liivi lahe ääres kuni +2 kraadi.

Neljapäeva hommikul on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilvisem. Sajab lund, Saaremaal ka lörtsi. Idakaare tuule puhanguid on saartel 15, põhjarannikul kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, Saaremaal kuni +1 kraad.

Päeval on Põhja-Eestis selgimisi, lõuna pool on taevas pilvisem. Sajab lund, teeb ka tuisku. Saaremaal sajab lörtsigi. Puhub idakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses iiliti 14 m/s, Põhja-Eestis ulatub kirdetuul 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, Saaremaa rannikul kuni +2.

Reedel poetab veel kerget lund ja ilm on karge, kuid madalrõhkkond hääbub ja suundub Venemaale.

Laupäev tuleb juba suurema sajuta, kuid kui ööks taevas selgineb, siis võivad termomeetrinäidud sisemaal alla -10 kraadi piiri vajuda.

Pühapäeva päevaks ärgitab madalrõhkkond kagutuule tugevaks ja lükkab üle mere lume- ja lörtsi-, õhtul vesisema saju.

Esmaspäev tuleb juba plusskraadidega.