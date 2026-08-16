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Esmaspäeval on sooja kuni 22 kraadi

ilm
Puud
Puud Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Esmaspäeval madalrõhkkond Soome kohal süveneb ja jääb väheliikuvaks. Läänemeremaades on ilm vihmane ning päeval võib meil kohati äikestki olla. Ka teisipäeval määrab Läänemeremaade ilma Soome kohal pöörlev madalrõhkkond. Aeg-ajalt sajab hoovihma nii meil kui ka naabrite juures. Kui päeval on sooja ikka 20 kraadi ringis, siis öösel langevad termomeetri näidud sisemaal juba 10 kraadist madalamale.

Saabuv öö tuleb muutliku pilvisuse ja kohatiste hoovihmadega. Puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd saartel ka loodetuul 3-8, iiliti kuni 13, põhjarannikul 6-11, iiliti 17 m/s. Õhutemperatuur on 12 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on selge, kohati vahelduva pilvisusega ilm ning Põhja-Eestis rabistab kohati hoovihma. Tuul puhub edelast ja läänest, Loode-Eestis loodest 5-10, rannikul iiliti kuni 16 m/s. Sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Päeval on taevas muutlik ning mitmel pool sajab hooti vihma. Valdavalt puhub läänekaare tuul 4-10, iiliti 13, põhjarannikul kuni 16 m/s. Õhutemperatuur tõuseb vahemikku 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on pilvisus vähene ja vahelduv ning lõunapiiri lähedal sajab paiguti hoovihm. Tuul puhub läänest ja loodest 3-9, rannikul 13 m/s ning sooja on veel 16 kuni 19 kraadi.

Ka teisipäeval ja kolmapäeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning teisipäeval võib paiguti äikestki olla. Sooja on neil päevil keskmiselt 19 kraadi. Neljapäeval langeb keskmine õhutemperatuur 18 kraadi peale. Pilvisus tiheneb ning päev tuleb vihmane. Reedel jääb pilvi taas vähemaks ning hoovihma rabistab vaid kohati. Ilm läheb veidi soojemaks ehk keskmine õhutemperatuur tõuseb 21 kraadi peale.

Toimetaja: Johanna Alvin

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