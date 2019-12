Opositsioonilisse reformierakonda kuuluv Urmas Kruuse soovis peaminister Jüri Rataselt hinnangut EKRE esimehe Helme skandaali tekitanud avaldusele ja küsis, kas Soome valitsus võttis vabanduse vastu.

Muuhulgas ütles Kruuse oma küsimuses: "Mis mind natukene nagu üllatab, oli see, et me saime eile teada auväärt ministri käest seda, et tema on Eesti kõige kõvem töömees ja tema on kõige rohkem sitta visanud, tema on kõige rohkem põldu kündnud. Selle esimesega ma olen kindlasti nõus, et tänases valitsuses ei ole suuremat sitaviskajat kui Mart Helme, ja see, et ta viskab lisaks riigikogule ka Eesti rahva pihta, on minu jaoks nagu ennekuulmatu."

Ratas tähendas oma vastuses, et ega tema ei oska öelda, kuidas Eesti kõige kangemat ja kõvemat töömeest välja selgitatakse ning kas toimuvad taolised võistlused. "Põhimõtteliselt saaksite ju võtta ennast Mart Helmega siis stardijoonele, ma ei tea, kas te võtate ülesandeks mingisuguse töö tegemise, kes rohkem jõuab," sõnas Ratas, lisades vastuse teises pooles, et peab Eesti-Soome suhteid jätkuvalt heaks.

Pärast Ratase vastust pöördus Kruuse poole infotundi juhatanud riigikogu esimees Henn Põlluaas, teatades, et ei ole riigikogus sugugi paslik, mida võiks heaks kiita.

"Kui te tsiteerite ministrit, siis paluks kasutage neid õigeid sõnu, mida on kasutatud, mitte ise interpreteerida seda ja väljenduda solvuvalt. Nagu ma olen korduvalt öelnud, siis mõlemad, nii riigikogu liikmed kui ka ministrid peavad käituma viisakalt ja teineteisest lugupidavalt," lisas EKRE-sse kuuluv Põlluaas.

Põlluaas märkis, et esmaspäeval toimus ka riigikogu vanematekogu koosolek, kus Reformierakonna esimees Kaja Kallas võttis teemaks keelekasutuse riigikogus. "Me arutasime seda teemat nii ministrite suhtes kui ka riigikogu liikmete suhtes," ütles Põlluaas.

Põlluaasa manitsuse peale teatas Kruuse: "Maarahva keeles sitt ja sõnnik on üks ja sama." Hiljem ta täpsustas ennast: "Protokolli huvides ma paluksin asendada sõna "sitt" sõnaga "sõnnik"."