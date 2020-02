Saudi Araabia teatas neljapäeval, et peatab viisad palveränduritele, kes soovivad külastada islamiusu püha linna Mekat.

Saudi välisministeerium ütles avalduses, et valitsus peatab "ajutiselt sisenemise kuningriiki umrah' eesmärgil ja Prohveti mošee külastamise", viidates moslemite palverännakule Mekasse, mida võib teha igal ajal.

Samuti on peatatud viisade väljaandmine nende riikide turistidele, kus uus viirus on oht. Lisaks kehtestati reisikeeld prohvet Muhamedi mošeesse Medinas.

Lähis-Idas on leidnud kinnitust üle 220 koroonaviiruse juhtumi.

Regiooni riikidest on viirus praeguse seisuga kõige raskemini tabanud Iraani ning seal on puhangu epitsentriks olnud moslemite püha linn Qom, kus usklikud suudlevad ja puudutavad Fatima Masumeh' pühamut.

Iraanis on uus koroonaviirus nõudnud 19 inimelu. Kinnitust on neljapäevase seisuga leidnud 139 nakkusejuhtumit.

"Saudi Araabia toetab kõiki rahvusvahelisi meetmeid, et piirata selle viiruse levikut ning ärgitab oma kodanikke ettevaatusele enne reisimist riikidesse, kus leiavad aset koroonaviiruse puhangud," teatas Saudi välisministeerium avalduses. "Me palume Kõikvõimsalt Jumalalt, et ta säästaks kahju eest tervet inimkonda," lisas ministeerium.

Sel aastal toimub moslemitele oluline palverännak Mekasse ehk hadž juuli lõpus ja augusti alguses. Hadž on üks islamiusu viiest tugisambast ja iga terve moslem peaks selle oma eluajal vähemalt ühe korra läbi tegema. Moslemid usuvad, et käivad hadžil läbi prohvetite Aabrahami, Ismaeli ja Muhamedi teekonna. Igal aastal võtab palverännakust osa umbes kaks miljonit islamiusulist.

Haiguspuhanguid on palverännaku ajal esinenud ka varem ajaloos. Juba 632. aastal pidid palverändurid tulema toime malaariaga, aastal 1821, nõudis koolera 20 000 palveränduri elu. Koolerapuhang 1865. aastal nõudis umbes 15 000 hadži palveränduri elu ja levis teistesse riikidesse.

Mekat külastavad umrah' raames aga miljonid moslemid ka ülejäänud aasta jooksul.