Kahepäevase kohtumise vältel saadi ülevaade Euroopa Liidu kolme sõjalise operatsiooni ja kolme väljaõppemissiooni hetkeseisust ning arutati muuhulgas Euroopa Liidu sõjalise staabi arenguid, lahingugruppide võimalikku kasutamist operatsioonide ja missioonide strateegilise reservina, sõjaliste võimete arendamist, koostööd NATO-ga ning digitaliseerimise ja tehisintellekti arengute mõju militaarvaldkonnas, vahendas kaitseväe peastaap.

Peamine arutelu toimus käimasolevate operatsioonide ja missioonide osas. Euroopa Liidu sõjaline komitee leidis, et vaatamata raskustele on operatsioonid ja väljaõppemissioonid olnud edukad ning aidanud parandada julgeolekuolukorda euroliidu välispiiride taga. Liikmesriigid pöörasid suurt tähelepanu Aafrikale, kus nähti vajadust muuta sõjalised väljaõppemissioonid Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis ja Somaalias jõulisemaks, et suurendada nende efektiivsust.

"Meil vaja laiendada väljaõppemissioonid osalevate instruktorite tegutsemisvabadust väljaõpetatavate üksuste juhendamisel," ütles kindralmajor Herem. "Lisaks oskuste omandamisele õppeväljakutel vajavad väljaõppel olevad üksused toetust oma operatsioonide ettevalmistusel ja läbiviimisel," lisas ta.

Eesti osaleb Euroopa Liidu sõjalistel operatsioonidel EUTM Malis ning EUNAFOR MED Vahemerel. Varem on Eesti osalenud Euroopa Liidu operatsioonil Althea Bosnia Hertsegoviinas, piraatlusevastasel operatsioonil Atalanta Punasel merel ning rahutagamismissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis.

Lisaks tegi Euroopa Liidu sõjalisele komiteele ettekande Ukraina kaitseväe juhataja kindralleitnant Ruslan Khomchak, kes andis ülevaate Ukraina julgeolekuolukorrast ja riigi relvajõudude reformist. Kindralleitnant Komchaki sõnul jätkab Venemaa agressiivset käitumist ning on Aasovi mere sisuliselt kuulutanud enda sisemereks. Jätkub Venemaa poolne toetus separistidele nii isikkoosseisu kui uuema varustuse osas. Euroopa Liidu kaitsevägede juhatajad avaldasid toetust Ukraina territoriaalsele tervislikkusele ja avaldasid tunnustust Ukraina pingutustele lõpetada konflikt riigi idaosas.