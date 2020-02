Tallinna linnavolikogu opositsioonierakondade algatatud umbusaldusavaldus abilinnapea Betina Beškina vastu ei kogunud reedel toimunud hääletusel piisavalt poolthääli, mis tähendab, et Beškina jätkab ametis.

Umbusaldusavaldust toetas 79-liikmelises volikogus 33 saadikut. "Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 40 linnavolikogu liikme poolthäält. Tänane hääletustulemus näitas selgelt, et Tallinna linnavolikogu usaldab abilinnapead," kommenteeris linnavolikogu esimees Tiit Terik, Beškina parteikaaslane Keskerakonnast.

Reedese linnavolikogu erakorralise istungi päevakorra ainsaks punktiks oli umbusaldusavaldus abilinnapea Beškina suhtes, mille esitasid eelmise nädala neljapäeval Tallinna linnavolikogusse kuuluvad Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna fraktsioonide liikmed.

Keskerakonna saadikud peale Teriku ja Toivo Tootseni, kes kumbki hääletusel ei osalenud, ei tulnud reedesele erakorralisele istungile kohale. Lisaks puudus ka kuus opositsioonisaadikut ja fraktsioonidesse mittekuuluvat volikogu liiget.

Umbusalduse ühe algataja, Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali sõnul sai umbusaldusavalduse ajendiks Beškina vastutusvaldkonnas kasutamata jäänud riigi antud raha vanemliku hooleta lastele paremate võimaluste loomiseks.