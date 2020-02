Kõlvart (Keskerakond) vastas teisipäeval kirjalikult Kristen Michali (Reformierakond) arupärimisele, kus opositsioonipoliitik küsis, miks tellib Tallinna linn Kremli mõju all olevast telekanalist PBK (kuulub BMA kontserni) saateid?

Kõlvarti sõnul kuulutas linnakantselei 11. detsembril 2019 välja sotsiaalteenuse erimenetlusega kolm avalikku hanget venekeelsete saadete tootmiseks ja eetrisse andmiseks. Need saated on "Meie pealinn", "Tere hommikust, Tallinn" ja "Vene küsimus".

Linnapea sõnul registreerusid huvitatud isikutena riigihanke juurde Postimees Grupp, Eesti Rahvusringhääling ja BMA Estonia kontaktisikud, kuid pakkumused esitas kõigile kolmele hankele vaid BMA. Linnapea sõnul vastasid BMA pakkumused riigihangete alusdokumentides esitatud tingimustele.

"Kahe saate puhul ühiku hind võrreldes eelmise aastaga pole muutunud. Saate "Meie pealinn" kulud tootmisele ja eetrisse andmisele kasvasid mõnevõrra seoses võimalusega saada suurem vaatajaskond, mis on omakorda kooskõlas linna huvidega informeerida linnas toimuvast võimalikult rohkem ka vene keelt kõnelevaid elanikke," teatas Kõlvart.

Linnapea sõnul vaatas "Meie pealinn" uue aasta esimest saadet 60 000 mitte-eestlasest vaatajat, mis ületas saate mullust keskmist vaadatavust märgatavalt.

Kõlvart tõi välja ka saadete hinnad Tallinna maksumaksjale. Saate "Vene küsimus" 20 saate maksumus on ilma käibemaksuta 115 940 eurot, saate "Meie pealinn" 40 saate maksumus ilma käibemaksuta 204 000 eurot ning saate "Tere hommikust, Tallinn" 183 saate maksumus ilma käibemaksuta 276 147 eurot. Kokku seega 596 087 eurot ja kui lisada ka käibemaks, siis 715 304 eurot.

Michali küsimustele, millega põhjendab linnapea kremlimeelsete telekanalite toetuse suurt hüpet ja kas ajal kui Eesti riik võitleb Kremli kanalitest tuleva Eesti iseseisvuse vastase õõnestustegevusega, oleks linn valmis loobuma nende rahalisest toetamisest, vastas Kõlvart: "Tallinna linnavalitsus ei toeta ega rahasta linnaväliseid telekanaleid, vaid ostab korraldatud riigihangete kaudu infoteenust linnaelanike teavitamiseks."

Michal: Tallinna linn on PBK Eesti-poolne ülalpidaja

Kristen Michal märkis, et Eestis on ammu teada, et PBK on üks kanalitest, mis häbenemata edastab ajakirjandusliku filtrita Kremlile sobivaid jutupunke ja viitas Propastopi analüüsidele.

"Tallinn on olnud aastaid PBK Eesti-poolne ülalpidaja. Lootes sinna maksumaksja raha eest aega ostes saada vastu toetuse laienemist Keskerakonnale, Ühtse Venemaa lepingupartnerile. Mihhail Kõlvarti lähedane nõuandja ja abilinnapeaks edutatud Betina Beškina on olnud üks koordinaatoritest, kes on aidanud PBK-sse sobivaid keskerakondlasi."

Reformierakonna järgmiste valimiste linnapeakandidaat tõi välja, et Kõlvarti linnapeaks saades anti kõlavaid lubadusi avalikkusele muutusest, muuhulgas munitsipaalse enesereklaami kärpimisest ning isegi Tallinna TV lubati sulgeda.

"Tänaseks on sõnad tegudeks saanud. Ja need ei kattu. Tallinna TV-le jäeti 60 protsenti rahastusest alles - 2,3 miljonit - ja Kremli laululehelt laulvale PBK-le hoopis lisati pool juurde. Eelmisel aastal oli Tallinna toetus saadete ostmisega PBK-s 540 000, sel aastal kasvas see järsult 715 000 euroni."

Michali sõnul on Kõlvarti vastus ülimalt külm ja linnapea teeb näo, nagu Tallinn ja Eesti Vabariik oleks kaks erinevat asja.

"See on Mihhail Kõlvarti selge sõnum, kelle infot ta siin levimas tahab näha, sest Kapo aastaraamatu tähena ja võimeka mehena teab ta hästi, kelle vaateid PBK edastab ja mis on tema mõjutustegevuse eesmärk. See ei ole Eesti inimeste huvides ja mida varem lõppeb, seda parem," sõnas Michal.

Eesti kaitsepolitsei (Kapo) ja Läti julgeolekuteenistus (VDD) otsisid seoses rahvusvaheliste sanktsioonide seaduste rikkumise kahtlusega teisipäeval läbi venekeelse telekanali PBK emafirma Baltijas Mediju Alianse (BMA) kontorid Riias ja Tallinnas.

Kõlvart: riigihange ei jätnud muud võimalust

Mihhail Kõlvart ütles kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil, et linn valib meediapartnereid kunkursi ja riigihanke alusel ning hanke tulemus on linna jaoks kohustuslik täita. "Ka PBK puhul oli valik tingitud hanke tulemusest. Meil ei ole võimalust valida lähtudes meie soovist," ütles Kõlvart.



Linnapea sõnul on ta kolmapäevase uudise järel palunud kolleegidel meediapartneriga ühendust võtta ning selgitada, mis seal toimub ning kas see mõjutab linnaga sõlmitud lepingut. "Vastust veel ei ole. Loomulikult reageerime operatiivselt vastavalt uudistele, mis saame. Ma tean sama palju täna kui kõik ajakirjanikud," ütles Kõlvart, ning lisas, et Tallinna linna ei puuduta partneri äritegevus.

"Kui see hakkab mõjutama lepingut või koostöö sisu, peab linn loomulikult reageerima," märkis Kõlvart.