Tallinna linnale kuuluvate ettevõtete nõukogud on enamasti mehitatud Keskerakonna liikmetega. Linnavalitsus ei usu, et sagedased korruptsioonikahtlused oleks seotud parteilise juhtimisega. Küll aga lubab linnapea Mihhail Kõlvart üle vaadata kõigi linnaasutuste juhtimise, et seda vajadusel parandada ja muudatusi teha.

Olgu tegemist soojamajanduse või meditsiini valdkonnaga - Tallinna linnale kuuluvate äriühingute nõukogu liikmete asjatundlikkust näikse tagavat parteipilet, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kolmapäeval korruptsioonikahtlusega uudistesse sattunud Ida-Tallinna Keskhaigla nõukokku kuuluvad keskerakondlastest poliitikud - Taavi Aas, Betina Beškina, Tõnis Mölder ja Helle Kalda. Nende kõrval üks parteitu linnaametnik. Nõukogusse kuulumine tähendab igaühele üle 800 lisaeuro kuus.

Tallinna linnavolikogu liige, sotsiaaldemokraat Rainer Vakra sõnul paistab

erakondlik politiseerimine hästi silma. "See annab niivõrd halva tulemuse, et oleks aeg sellest õppida ja selline ämbrite kolistamine lõpetada," sõnas Vakra.

2018 aprillis pidas politsei altkäemaksukahtlusega kinni mitu Tallinna Linnatranspordi aktsiaseltsi töötajat. Ettevõtte nõukogu juhtis toona praegune majandusminister Taavi Aas. Tema poliitikutest nõukogu liikmetes korruptsiooniohtu ei näe.

"Kui meil on probleeme korruptsiooni või rikkumistega, siis pigem panevad neid toime tänapäeval allastme või keskastme spetsialistid. Korruptsiooniriski, korrutpsiooniohtu on poliitikud endale palju rohkem teadvustanud," ütles Aas.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütleb, et linn hakkas juba mullu analüüsima linnale kuuluvate ühingute juhtimist.

"Iga nõukogu liige peab olema eelkõige pädev ja efektiivne ja pean tunnistama, et seda efektiivsust ja pädevust on mõtet ka üle vaadata," lausus Kõlvart.

Samas ei saa tema sõnul parteiline kuuluvus olla takistuseks nõukogus olemisele.

"Ei saa öelda, et üks või teine inimene ei ole pädev või kompetentne ainult selle tõttu, et ta on ühe või teise erakonna liige. Samamoodi, kui ei saa öelda, et kui inimene on ühe või teise erakonna liige, siis ta on kompetentne," rääkis Kõlvart.

Reformierakondlasest Tallinna linnavolikogu liige Kristen Michal mõistab, et Keskerakonna jaoks on muutused Tallinnas järsud, ent saaks arenemisruumi on.

"Ma saan aru, et Tallinna linnas see murrang Keskerakonnale on väga järsk, aga pürgiks selle poole, et näiteks kaubandus-tööstuskojalt või tööadjate keskliidult või kasvõi teenusmajanduse kojalt küsitaks 1-2 liiget sinna nõukogudesse, kes vaatavad värskete silmadega tavapraktikatele peale ja küsivad, kas me oleme teinud piisavalt, et näiteks selliseid süsteemseid korruptsiooniriske ennetada," kommenteeris Michal.

Linnapea Kõlvart lubab muutustest rääkida lähima kuu jooksul. Minister Aas lahkub aga ITK nõukogu juhi kohalt - põhjuseks asjaolu, et ministri kuulumine äriühingu nõukogusse on seadusega vastuolus.