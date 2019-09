Äriregistri andmetel sai Beškina Keskerakonna liikmeks 9. septembril. Enne seda ei olnud ta ühegi poliitilise organisatsiooni liige.

Beškina ütles ERR-i venekeelsele portaalile, et avalduse erakonda astumiseks tegi ta puhkuste ajal, seetõttu läks ametliku registreerimisega veidi aega.

Beškina sõnul sobivad talle Keskerakonna seisukohad. "Keskerakond kaitseb kõige vähem kaitstud elanikkonna rühmade huve, minu arvates on see õige ja õiglane. Olgu selleks tasuta ühistransport või madala sissetulekuga töötajate tulumaksuvaba miinimumi tõus," ütles ta.

Beškina ei osanud veel öelda, kas ta kandideerib kahe aasta pärast toimuvatel kohalikel valimistel.

Beškina kritiseeris enne abilinnapeaks saamist karmilt Keskerakonna koalitsiooni EKRE-ga. Nüüdseks on ta enda sõnul mõistnud, et see oli ainuke võimalus, kuidas Keskerakond sai kaitsta oma valijate huve.

"Minu nagu paljude jaoks oli uudis EKRE-ga koalitsiooni loomisest šokk. Argument, et Keskerakond sai sel viisil kaitsta ainult oma valijate huve, tundus paradoksaalne. Sõnad said aga reaalseks tegevuseks. Näiteks tänane (teisipäeval – toim.) riigikogus toimunud vene koolide sulgemise hääletus. Reformistide nõudmine kaotada venekeelne haridus on täiesti vastuvõetamatu, ja nagu näeme, pole praegune koalitsioon seda teinud. Lisaks algatati seadusemuudatused, mis aitaksid õpilastel luua paindlikumaid tingimusi Eesti kodakondsuse saamiseks. Neid samme sai teha ainult valitsuse juhtimine," rääkis Beškina.

Beškina töötas ka enne abilinnapeaks saamist Talllinna linnavalitsuses, sealhulgas Mihhail Kõlvarti nõunikuna, kui Kõlvart oli veel abilinnapea.

Aastatel 2007–2012 oli Beškina ERR-i venekeelse uudisteportaali toimetaja.