"Tahaks olla tunnustav eelkõige Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti suhtes. Kui nüüd järgi mõelda rahulikult, mis on siis linnahalli seis Tallinna linna seisukohast. Tallinna linna kõige magusamal, kesklinnast mere poole avaneval suunal, seisavad mingid varemed, mis mida aasta edasi, seda rämedamalt halvas mõttes torkavad silma ja millega ei ole ükski linnavalitsus suutnud midagi konstruktiivset ette võtta," rääkis Samost.

"On juba tulnud päris palju kriitilist vaadet. Sotsiaaldemokraadid Tallinna volikogus nimetasid seda linnahalli plaanitavat ühisettevõtet, mille kohta siis leping sel nädalal Tallinna linna ja Tallinki vahel alla kirjutati, linnahalli mahaparseldamiseks. No tõesti," lisas Samost.

Samost meenutas, et viimane plaan oli, et sisuliselt linn ja riik tahtsid linnahallile üle saja miljoni euro peale maksta. "Nüüd me oleme siis olukorras, kus linn saab endale kolmandiku linnahalli haldava ettevõtte aktsiatest, ise ei pea sinna mingit raha sisse panema ja Tallinki omanikud Infortarist panevad sinna sisse täpselt nii palju raha kui selleks linnahalli sadamaks ja konverentsikeskuseks ümberehitamiseks kulub. Number on öeldud 300 miljonit," sõnas Samost.

"Tallinna linn saab oma sellisest probleemsest piirkonnast lahti ja saab toimuva linnakeskkonna loodetavasti," lisas ta.

Sildam nõustus, et Tallinna linna jaoks on see kõige parem variant. "Sest nad saavad selle õnnetu linnahalli ja linnahalli ümbruse korda. Sellele saab ka kasutuse. Ma arvan, et Tallink ja Infortar on ikkagi asja väga hoolikalt läbi mõeldnud ja ega nad niisama lihtsalt selleks, et mingit muinsuskaitsealust objekti korda teha. See ei ole nende ainuke motiiv. Nende motiiv on panna see kõik raha teenima," ütles Sildam.

Samosti sõnul paneb Tallinki otsus, kõik oma reisilaevad samuti linnahalli juurde viia, Tallinna sadama raskesse olukorda, sest kaotab umbes kolmandiku oma tuludest. "Küllap tuleb siis aktsionäridel ja juhtkonnal leida selle alles jäänud viie aasta jooksul kõikvõimalikke muid ärisuundi. Tallinna sadamal on ju neid võimalusi ikkagi päris palju. Ja ma ei usu, et ka kogu reisilaevaliiklus linnahalli kaide äärde ära kolitakse."

Sildam viitas, et kui Tallink oma laevaliikluse linnahalli äärde kolib, siis tõstatub liikluse probleem seoses veokitega.