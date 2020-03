"Toetume selles küsimuses Eestis ainupädevust omava terviseameti soovitustele. Eile õhtul saime terviseametilt kirja, milles ta väga selgelt ütleb, et ei pea hetkel vajalikuks piirangute seadmist seoses Challenge Cup'i sarjas Saaremaa ja Milano klubi vaheliste mängudega," ütles Saaremaa vallavanem Madis Kallas esmaspäeval ERR-ile.

Kallas rääkis, et vald küsis lisaks hinnangut ka sotsiaalministeeriumilt ja Eesti Võrkpalliliidult, sest kohalikul omavalitsusel sellekohast kompetentsi ei ole.

Vallavanem kordas, et vald tugineb terviseameti ettekirjutustele ja tähelepanekutele ning edastas need ka võistluste korraldajatele. "Me ütlesime ka võistluste korraldajale, et nendega tuleb arvestada, aga täiendavalt me ei oska enam kelleltki nõu küsida ka, et mismoodi käituda," tõdes ta.

Itaalias leviva koroonaviiruse tõttu jäeti eelmisel kolmapäeval Itaalias toimuma pidanud Saaremaa Võrkpalliklubi ja Milano Powervolley veerandfinaalkohtumine CEV Challenge Cup sarjas ära ning kaks klubi ja Euroopa Võrkpalliliit jõudsid kokkuleppele, et kõige mõistlikum on mäng mängida 5. märtsil Kuressaares. Kuna sarja teine kohtumine pidi nagunii toimuma Saaremaal, siis jõuti kokkuleppele pidada ka ärajäänud kohtumine Kuressaares. Kolmapäeval, 4. märtsil algab mäng kell 19 ja 5. märtsil kell 18.

Kallas ütles ka, et Itaaliast tuleb kohale ainult 18 Milano Powervolley võistkonna liiget, fänne kaasa ei võeta. "Minult on küsitud, kui palju on tulemas fänne ja teisi inimesi Milanost. Saan öelda, et tuleb üksnes võrkpallimeeskond. Ja ma olen aru saanud ka, et neid on seal mitmeid kordi kontrollitud," ütles Saaremaa vallavanem. Tema andmeil saab mängusaalis olema umbes 1500 pealtvaatajakohta.

Milano võistkond peaks saabuma Tallinna lennujaama ja sealt edasi suunduma juba bussiga Saaremaale.

Põhja-Itaalia on Euroopas kõige rängemalt koroonaviiruse käes kannatav piirkond, seal on positiivse proovi andnud juba ligi 1700 inimest.