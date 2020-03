OECD: viiruse laienemine võib maailma majanduskasvu poole võrra aeglustada

Novembris prognoosis OECD tänavuseks maailma majanduskasvuks 2,9 protsenti, uus hinnang on 2,4 protsenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui aga koroonaviiruse puhang kujuneb pikaks ja tõsiseks, siis mustema stsenaariumi järgi võib kasv olla vaid 1,5 protsenti. See oleks selgelt nõrgim tulemus pärast 2009. aasta majanduskriisi ajal toimunud langust.

Samas, eelmisel nädalal järsult kukkunud Euroopa börsiindeksid seisid esmaspäeval paigal ning Aasia indeksid isegi mõnevõrra kerkisid.

Turud loodavad, et stiimulmeetmed aitavad viiruse mõju leevendada.

"Endiselt on raske hinnata, mis juhtuma hakkab, kuid tundub, et väga olulistes tarneahelates on takistused. Mitmed Euroopa ettevõtted saavad varsti teada, et kaubad, mida nad on oodanud, ei saabugi ning seetõttu on kogu tootmisprotsess häiritud. See mõjutab väga palju Saksamaa tööstust, mis sõltub suuresti Hiina ettevõtetest," rääkis Baader Banki ekspert Stefan Scharffetter.

"Samal ajal läheb väga hästi hügieenikaupade pakkujatel. Maskide ja desainete müüjad teenivad praegu kasumit," lisas ta.