USA kaitseminister süüdistab Venemaad "avatud taeva" leppe rikkumises

Esper ütles kongressis kuulamisel, et Venemaa ei ole lubanud USA-l teha lende üle Läänemere äärse Kaliningradi, samuti Gruusia lähedal, kuigi 18 aastat vana lepe seda lubab.

Esper ütles, et ta tõstatas selle teema eelmisel kuul NATO kaitseministrite kohtumisel.

"See on tähtis paljudele meie NATO liitlastele, et neil on vahendid ülelendude korraldamiseks," sõnas ta.

Pentagon kasutab "avatud taeva" leppe lendudeks kaht vana OC-135 lennukit.

Esper möönis vajadust lennukiparki uuendada.

Avatud taeva leping (The Treaty on Open Skies) on mitmepoolne rahvusvaheline leping, mille 1992. aasta 24. märtsil allkirjastasid Helsingis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) 23 riigi esindajad. Venemaa ratifitseeris leppe 2001. aasta 26. mail.

Praegu hõlmab see 34 riiki. Leppega ühinenud riigid võivad teostada üksteise territooriumi kohal vaatluslende, et kontrollida sõjalist tegevust.

Avatud taeva leping on üks osa OSCE julgeoleku- ja usaldusmeetmetest. Lepingu eesmärk on riikidevahelise avatuse, julgeoleku ja usalduse suurendamine.