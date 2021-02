Venemaa on valmis jääma avatud taeva lepesse, kui USA naaseb

Venemaa kinnitas teisipäeval, et on valmis jääma avatud taeva lepingusse, mis lubab sellega ühinenud riikidel teha relvastamata vaatluslende üksteise territooriumide kohal, kui USA sellega taas liitub.

Venemaa otsustas külma sõja järel sõlmitud avatud taeva leppest lahkuda jaanuari keskel ja USA lahkus sellest eelmisel aastal.

Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ütles riiklikule RIA Novostile, et Moskva võib oma otsuse leppest lahkuda ümber vaadata, kui ka Washington oma otsuse ümber vaatab.

"See on tõepoolest nii ja uks on lahti," ütles Rjabkov.

"Kuid meie kolleegid Washingtonis ja teistes NATO pealinnades peavad mõistma, et me ei oota lõpmatuseni, kuni nad lõpuks oma otsused teevad," lisas ta.

Rjabkovi avaldus tuleb kaks nädalat pärast seda, kui Vene president Vladimir Putin allkirjastas otsuse pikendada viie aasta võrra tuumarelvastuse piiramise lepet Uus START, mis oleks vastasel juhul 5. veebruaril ammendunud.