Rootsi opositsioonierakonna Rootsi Demokraadid esimees Jimmie Åkesson puudus kolmapäeval parlamendis toimunud migratsiooniteemaliselt arutelult seetõttu, et oli läinud hoopis Türgi-Kreeka piirile, kus jagas Euroopasse pürgivatele migrantidele lendlehti sõnumiga, et Rootsi ei saa enam varjupaigataotlejaid vastu võtta.

Lendlehed, mida Åkesson Edirne linnas jagas, olid allkirjastatud Rootsi Demokraatide ja "Rootsi rahva" poolt ning andsid teada, et "Rootsi on juba täis", vahendas Yle.

Rootsi Demokraatide juhi tegevus pälvis laialdast kriitikat - mõne kommentaatori arvates oli see piinlik tähelepanu otsimine, teisi häiris aga see, et lendlehtedele oli justkui antud "allkiri" kõigi rootslaste poolt. Twitteris hakkas peagi levima hashtag #inteimittnamn ehk "mitte minu nimel".

Rootsi Demokraatide esindajad jagasid sarnaseid lendlehti juba 2015. aastal Lesbose saarel. Kriitikute arvates on aga olukord praegu oluliselt erinev, kas või seetõttu, et suures osas võib tegu olla pigem Türgi-poolse survestamisega, ning seetõttu olevatki tegu puhtalt Rootsi Demokraatide parteipoliitilise kampaaniaga.

Paremtsentristlik opositsioonierakond Mõõdukas Koalitsioonipartei, mille liikmed parlamendis sageli Rootsi Demokraatidega koostööd teevad, avaldas arvamust, et lendlehtede jagamise asemel oleks Rootsi Demokraatide juht võinud osaleda pigem parlamendis konstruktiivses tegevuses Rootsi migratsioonipoliitika kujundamisel.

Åkesson omakorda põhjendas oma tegevust sooviga hoida ära 2015. aastale sarnanev rändekriis. Teised poliitikud aga teatasid seepeale, et võrreldes selle perioodiga on Rootsi migratsioonipoliitikat ja reegleid märkimisväärselt karmistatud, sealhulgas kehtestatud EL-i sisene piirikontroll. Kusjuures need poliitikat karmistavad sammud on astutud sotsiaaldemokraadist peaministri Stefan Löfveni valitsuse poolt ning suurem osa Rootsi parteidest on hetkel seisukohal, et Kreekat tuleb piiri kindlustamisel toetada.

Värskete arvamusuuringute kohaselt on Rootsi Demokraadid, kellega teised erakonnad on keeldunud valitsuse tasandil koostööd tegemast, hetkel Rootsi populaarseimaks parteiks. Samas on ebaselge, kas hiljutine etteaste Türgi-Kreeka piiril tuleb parteile kasuks või hoopis kahjuks.