Näiteks Põlissoomlaste rahvasaadik Riikka Purra avaldas arvamust, et kõikidel poliitikutel ja otsustajatel peaks olema selja taga tööinimese karjäär, vahendas Ilta-Sanomat.

Twitteris sõna võtnud Purra meenutas sellel teemal peatudes ka oma karjääri. "Ma ei saa aru, miks küll on kassiirina töötamine nii negatiivselt esile tõstetud. Kõikidel poliitikutel ja otsustajatel peaks olema selja taga tööinimese karjäär. Kahtlane, kui ei ole! Uhke postiljon, ettekandja, kassapidaja, lunapargitöötaja, burksiputkamüüja, müüja, lapsehoidja...," loetles ta.

Omal ajal samuti Põlissoomlaste ridades parlamenti kuulunud Simon Elo imestas samuti Helme sõnakasutuse üle.

"Jahmatav avaldus Eesti siseministrilt meie peaministri kohta. Ka mina olen töötanud näiteks müüja, klienditeenindaja, aedniku, restoranitöötaja ning annetuste kogujana. Igasugune aus töö kasvatab iseloomu!" leidis ta.

Vasakliidu juht ja haridusminister Li Andersson arvas, et Helme jutt on märk ohtlikust arengust.

"Jälle üks märk sellest, kuidas lausa riigi juhtivatel ametikohtadel on võetud omaks selline viis poliitikat teha, et asjast ja argumentidest rääkimise asemel minnakse inimese kallale teemasse mitte puutuvate ja ekslike väidetega," nentis ta.

Paremtsentristliku Koonderakonna rahvasaadik Sari Multala sõnas, et Eesti siseministril tuleks "sellised idiootsused enda sees hoida"

"Arvamusi võib loomulikult olla, kuid naaberriigi siseministril tuleks sellised idiootsused enda sees hoida. Täielikku teadmatust meie ajaloo ja kaasaegsete poliitiliste parteide asjus peegeldab viide kodusõjale. Huh," märkis ta.

Soome peaminister Sanna Marin otsesõnu Helme sõnu pole kommenteerinud, kuid oma pühapäevases Twitteri-postituses märkis ta, et on oma riigi üle uhke, sest vaese pere lapsel on Soomes võimalik ennast harida ja elus kaugele jõuda.

Marini kommentaari edastas ka Soome saatkond Eestis.

"Olen äärmiselt uhke Soome üle. Vaese pere lapsel on siin võimalik harida ennast ja jõuda elus kaugele. Poemüüjast võib saada lausa peaminister. Ilma töölisteta Soome ei saaks hakkama. Austan väga iga töölise, tööandja ja ettevõtja tööd!" kirjutas Marin.

Helme nimetas Soome uut peaministrit "müüjatüdrukuks"

"See, mis on nüüd juhtunud Soomes, no see ajab ikka ihukarvad püsti," iseloomustas Soome uut valitsust Eesti valitsuspartei EKRE esimees ja siseminister Mart Helme, esinedes pühapäeval TRE raadio saates "Räägime asjast".

Siseminister Mart Helme pani pühapäevases raadiosaates kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

Samuti kahtles Eesti siseminister, kas Soome uus valitsus suudab ikka seista oma riigi huvide eest.

"Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele ehk siis punased, kes tahtsid juba siis [Soome kodusõjas 1918] Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja nüüd siis üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyamaliku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," ütles Mart Helme.

Helme selgitas pühapäeva õhtul saadetud kommentaaris, et väljendas Soome uuele valitsusele hinnangut andes isiklikke ja erakonna seisukohti ning kinnitas Eesti ja Soome koostöö ja sõprussuhete jätkumist.

"Pean vajalikuks selgitada, et andes 15. detsembril TRE raadio eetris olnud vestlussaates "Räägime asjast" hinnanguid Soome uuele vasakpoolsele valitsusele, ei väljendanud ma mitte Eesti valitsuse, vaid isiklikke ja meie erakonna maailmavaatest tulenevaid seisukohti," kirjutas Helme.

"Mitte mingil juhul ei sea ma kahtluse alla Eesti ja Soome head koostööd ja sõprussuhteid. Me oleme hõimuvennad ja jääme hõimuvendadeks," kirjutas siseminister.

Helme sõnul ei mõjuta erimeelsused poliitikute vahel mingilgi määral meie sooje tundeid soome rahva vastu.

Peaminister Jüri Ratas oli pühapäeva õhtul kutsunud kõiki valitsuse liikmeid tegema Soome ametivendadega sisukat ja austavat koostööd.

Opositsioon on samal ajal valmistumas Mart Helme umbusaldamiseks.

Soome presidendi Sauli Niinistö ja Eesti presidendi Kersti Kaljulaidi vahel toimus esmaspäeval Eesti algatusel telefonikõne, mille käigus vabandas Kaljulaid Eesti siseministri Mart Helme pühapäeval öeldud sõnade eest.