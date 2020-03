USA prokurörid: tunnistaja kinnitab Putini liitlase seotust valimistesse sekkumisega

USA prokuröride sõnul on neil tunnistaja, kelle sõnul on Venemaa presidendi Vladimir Putini liitlane, ärimees Jevgeni Prigožin seotud USA valimistesse sekkumisega.

Salapärane pealtnägija valmistub aprillis Washingtonis kohtuprotsessil tunnistama, vahendas Politico.

Kohtuprotsess on seotud eriprokurör Robert Muelleri uurimisega, mille tulemusena esitati süüdistused kolmele Vene ettevõttele ja 13 Vene kodanikule 2016. aastal USA presidendivalimistesse sekkumise eest.

Oodatud tunnistus keskendub kõige silmapaistvamale inimesele, kes süüdistuse on saanud - Jevgeni Prigožinile. Prigožin on restoraniomanik, kellel on tihedad sidemed president Putiniga. Meedias on Prigožin saanud hüüdnime "Putini kokk" ning teda on seostatud lisaks trollivabrikule ka nn Wagneri palgasõdurite operatsiooniga.

Prokuröride sõnul pidas Prigožin Interneti-uuringute Agentuuri (Internet Research Agency - IRA), mis väidetavalt rahastas ja juhtis veebitrollide tegevust USA presidendivalimiste ajal.

Ükski kohtu alla saadetud Vene kodanikest pole teadaolevalt vahistatud või end üles andnud, kuid Prigožiniga seotud ettevõte Concord Management and Consulting, mis on samuti süüdistuse saanud, palkas juhtumis end esindama USA advokaadid.

Siiani arvati, et kohtus esitatavad tõendid koosnevad peamiselt e-kirjadest, eelarvetest ja muudest dokumentidest ning et suhteliselt kuivi tunnistusi annavad ametnikud, kes jõustavad USA valimiste rahastamist ja välisriikidest poliitilise tegevuse rahastamist puudutavaid seadusi USA-s ning tegelevad viisade väljaandmisega.

Seega tuli üllatusena prokuratuuri sõnum sellest, et üks pealtnägija valmistub üksikasjalikult tunnistama Prigožiniga silmast silma toimunud valimistega seotud asjaajamist.