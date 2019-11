Mosambiigi ajaleht Carta de Mocambique teatas oma allikatele viidates, et viis tapetud venelast kuulusid nn Wagneri grupi palgasõdurite hulka, vahendasid Svoboda ja Novaja Gazeta.

Väljaande kinnitusel leidis vahejuhtum Cabo Delgado provintsis aset 27. oktoobril. Sündmused said alguse, kui Vene palgasõdurite kolonni ründasid varitsuses olnud islamiäärmuslastest mässulised. Rünnakus hukkus 20 valitsusvägede sõdurit ja viis venelasest palgasõdurit. Väidetavalt lõikasid islamiäärmuslased tapetutel ka pead otsast.

Juhtumist kirjutas ka teine kohalik väljaanne e-Global.

Venemaa suursaatkond Mosambiigis esialgu meedias edastatud väiteid ei kommenteerinud, kuid hiljem teatati, et saatkond ei tea juhtunust midagi ning et Vene diplomaatidele on ajakirjanduses ilmunud lood üllatuseks.

Oktoobri alguses kirjutas kohalik meedia samuti ühe vene palgasõduri hukkumisest ning Venemaalt saabunud palgasõdurite viibimisest riigis on kirjutatud veelgi rohkem. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vastas aga sellel teemal esitatud küsimusele, et "Vene sõdureid seal pole".

Bloomberg on varem kirjutanud Wagneri palgasõdurite tegevust Aafrikas analüüsides, et Mosambiigis aitavad nad kohalikku valitsust võitluses islamiäärmuslike mässulistega. Kevadel palus näiteks Mosambiigi kaitseminister oma Venemaa kolleegilt Sergei Šoigult, et Moskva saadaks Mosambiiki "grupi Venemaa sõjaväelisi nõunikke sellisel viisil nagu näiteks Kesk-Aafrika Vabariigis".

Vene palgasõdurite tegevusest Aafrikas, eriti Kesk-Aafrika Vabariigis, on viimastel aastatel üha rohkem kirjutatud. Nende tegevust peetakse osaks Venemaa laiemast poliitilisest ja majanduslikust kampaaniast Aafrikas mõjuvõimu kasvatada.

Wagneri palgasõdurite tegutsemist on vaatlejad varem märganud näiteks nii Ukrainas, Süürias kui ka Venezuelas. Palgasõdurite firmaga olevat seotud ka "Putini kokaks" kutsutud ärimees Jevgeni Prigožin, keda USA on süüdistanud sealsetesse valimistesse sekkumises ja nn trollivabriku pidamises.