Kohus mõistis Navalnõilt "laimu" eest 1,4 miljoni dollari suuruse kahjutasu

Navalnõi korruptsioonivastane fond (FBK) avaldas veebruaris uurimuse, milles kritiseeris koole toitlustava ettevõtte toidukvaliteeti. FBK teatas firma endisele töötajale viidates, et ettevõtet kontrollib "Putini kokana" tuntud ärimees Jevgeni Prigožin, kes on president Vladimir Putini lähedane liitlane ja kelle suhtes USA on kehtestanud sanktsioonid.

"Nad mürgitasid koolides ja lasteaedades lapsi. Dokumenteeritud on düsenteeriajuhtumeid. Aga maksma peame meie," kirjutas Navalnõi esmaspäeval Instagramis.

Navalnõi kõneisik Kira Jarmõš ütles, et Navalnõi ja Sobol, kellel keelati kandideerida tänavu Moskva linnaduumasse, peavad mõlemad maksma ettevõttele Moskovskii Školnik umbes 29 miljonit rubla. Samuti nõuti fondilt raporti tagasivõtmist.

Jarmõš lisas, et nad kaebavad kohtuotsuse edasi.