Leht: Vene palgasõdurid lõbustasid end Süürias piinamise ja hukkamisega

Kuigi esimene videoklipp ilmus internetti juba 2017. aasta suvel, polnud selle päritolu ja asjaolusid varem suudetud kindlaks teha, kirjutab Novaja Gazeta. (NB! Novaja Gazeta artiklis sisalduvad videod ja fotod ei sobi vaatamiseks lastele ja nõrganärvilistele.)

Nüüd, kui internetti on jõudnud veel kolm sama sündmust kujutavat videoklippi, on Novaja Gazeta jõudnud järeldusele, et videos kujutatud võikaid tegusid sooritavad nn Wagneri grupi palgasõdurid ning tapetuks on üks araablasest mees, keda süüdistati president Bashar al-Assadi valitsusväest deserteerumises.

Videos ja fotodel on näha, kuidas palgasõdurid meest piinates ja tappes nalja heidavad. Peata ja käteta üles riputatud laiba juures tehakse ühisfoto, kusjuures surnukehale on soditud tähed "VDV", mis viitavad Venemaa õhudessantväele.

Peale ühe kannavad kõik palgasõdurid videos maske. Maskita mehe pildi analüüsimise tulemusena jõudiski Novaja Gazeta veendumusele, et tegu on Wagneri grupis teeninud palgasõduri Stanislav D-ga. Nüüd on ajalehel olemas isegi mehe passi koopia ja muid dokumente. Ühisfotol on veel kaks meest maskita ning Novaja Gazeta loodab ka nende isikud peagi kindlaks teha.

Peskov: Kreml pole videomaterjalidega veel tutvunud

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris juhtumit neljapäeval avaldusega, et Kreml pole meedias levinud videomaterjalidega veel tutvunud, vahendas Lenta.

Pressiesindaja lisas, et palgasõdurite võimalikud kuriteod ei kuulu presidendi administratsiooni kompetentsi, ja tuletas meelde, et selliseid otsuseid langetavad uurimisrorganid.

Peskov lükkas tagasi ajakirjanike väited, justkui poleks palgasõdureid pakkuvatel erafirmadel ilma presidendi heakskiiduta võimalik välismaal tegutseda. Peskov teatas juba eelmise aasta detsembris, et kehtivate seaduste kohaselt pole Venemaa territooriumil eraõiguslikud sõjalised ettevõtted üldse ette nähtud.

Rahvusvaheline meedia ning lääneriigid on juba aastaid süüdistanud Venemaad selles, et Moskva kasutab Süürias, Ukraina idaosas, Aafrikas ja Ladina-Ameerikas kahtlase taustaga palgasõdureid, kelle tegevust toetavad ka Vene luureteenistused. Kõige kurikuulsamaks selliseks firmaks on "Putini kokaks" kutsutud ärimehe Jevgeni Prigožiniga seostatud Wagneri grupp.