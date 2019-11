Nn Wagneri palgasõdurid on viimase poolteise kuu jooksul võtnud osa Liibüa kodusõja lahingutest ning on osa Venemaa suuremast plaanist kehtestada oma mõjuvõim Lähis-Idas, kirjutab USA ajaleht New York Times.

Viimase kuue nädalaga on Liibüasse saabunud umbes 200 Vene võitlejat, kelle seas on ka snaiprid. Kohalike võitlejate sõnul saab just snaiprite kasutatava laskemoona järgi kindlalt öelda, et tegu on Wagneri palgasõduritega. Wagneri snaipreid kasutas Venemaa ka Süürias ja Ukrainas.

Pärast nelja-aastast varjatud tegevust Liibüas on venelased järjest avalikumalt sekkumas Liibüa kodusõtta, nendib New York Times.

Venelased toetavad Ida-Liibüas pesitsevat mässulist Khalifa Haftari, keda toetavad ka Araabia Ühendemiraadid, Egiptus, Saudi-Araabia ja vahelduva eduga ka Prantsusmaa. Hifteri vastasteks on Lääne-Liibüa sõjalised rühmitused, keda toetab Tripolis paiknev rahvusvaheliselt tunnustatud valitsus, mida omakorda toetavad USA ja teised lääneriigid.

Sarnaselt Süürias toimunuga on varem USA poolt toetatud sõjalised rühmitused jäänud ameeriklaste toetusest ilma ja see on lubanud venelastel piirkonnas julgemalt toimetada.

Tripoli valitsuse sõnul on Venemaa iga nädalaga toomas Liibüasse aina rohkem palgasõdureid. Pärast seda, kui tänavu aprillis ÜRO peasekretäri Antonio Guterresi abiga sõlmiti vaherahu, alustas Haftar oma mässulistega ning Ühendemiraatide ja Egiptuse toel uue pealetungiga. Tripolini mässulised siiski välja ei jõudnud ning Venemaa nägi võimalust sekkuda ning tõi Liibüasse 200 palgasõdurit.

Wagneri palgasõdurite jõudmine Liibüasse ei tule paljudele üllatusena, sest Haftar jäi koos Venemaa kaitseministri Sergei Šoigu ja Wagner Groupi omaniku Jevgeni Prigožiniga ühele pildile Moskvas juba mullu novembris. Prigožinit süüdistatakse ameeriklaste poolt muuhulgas nn trollivabriku pidamises, mis väidetavalt sekkus USA presidendivalimistesse.

Vene palgasõdurite tegevusest Aafrikas, eriti Kesk-Aafrika Vabariigis, on viimastel aastatel üha rohkem kirjutatud. Nende tegevust peetakse osaks Venemaa laiemast poliitilisest ja majanduslikust kampaaniast Aafrikas mõjuvõimu kasvatada.