Rahvusvaheliste suhete instituudi dotsendi Nikolai Topornini sõnul võivad Erdogan ja Putin jõuda ajutise kompromissini. "Osalised kehtestavad taas deeskaleerimise tsoonid, joonistavad kaardile, kes ja kus võib olla ning kes on terroristid ja kes mitte. Ma saan aru, et kõigis küsimustes on võimatu kompromissi leida, kuid tundub, et osapooled soovivad jõuda kompromissini vähemalt võtmeküsimustes," rääkis Topornin "Aktuaalsele kaamerale".

"Miks peaks Moskva arvestama Türgi positsiooniga? Kaugel toimuv sõjateater. Isegi kui me kujutame ette - nagu seda meie inforuumis tehakse -, et Türgi ja Venemaa vahel puhkeb sõda, siis taktikalist tuumarelva kasutamata ei lõpe see Venemaa jaoks kuigi hästi," rääkis Uue Türgi uurimiskeskuse direktor Juri Mavašev.