Barnier: EL-il ja Ühendkuningriigil on tõsiseid erimeelsusi

Barnier rääkis ajakirjanikega pärast neli päeva kestnud kõnelusi, mis panid alguse kuid kestvatele kaubandusläbirääkimistele.

"Täiesti aus olles on palju erimeelsusi ja need on väga tõsised, mis on ilmselt üpriski loomulik," ütles Barnier.

Barnier' sõnul takerdusid kõnelused mitme küsimuse taha, nende seas õiglase konkurentsi tagamine Brexiti järel.

Ta väljendas ka muret Ühendkuningriigi tahtmatuse pärast nõustuda EL-i kohtu ja Euroopa inimõiguskohtu jurisdiktsiooniga riigi üle.

Barnier' sõnul on lepe endiselt võimalik, kuid selleni jõudmine kujuneb keeruliseks, eriti kuna Briti peaminister Boris Johnson on keeldunud kõnelusi pikendamast.

Kuni selle aasta lõpuni kestva üleminekuperioodi jooksul toimub kaubandus Ühendkuningriigi ja EL-i vahel vanaviisi.

Barnier rõhutas, et kalanduse küsimus on endiselt lahendamata, kuna London nõuab ranget kontrolli Briti vetele ligi pääsevate Euroopa laevade üle.

"Ühendkuningriik tahab vastastikust ligipääsu Briti ja Euroopa vete üle arutada iga aasta," ütles Barnier. "Endise kalandusministrina võin ma öelda, et see ei ole teostatav."

"See puudutab sadat liiki või nii. See, mida saame teha Norraga viie liigi asjus, ei ole võimalik saja liigiga," märkis ta.